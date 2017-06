Rescate de mineros en Chile Chico se complica: sonda llega al nivel 55 y encuentra agua

El rescate de los trabajadores de la mina Delia II, Enrique Ojeda y Jorge Sánchez, que quedaron atrapados hace ocho días en el yacimiento ubicado en Chile Chico, enfrentó un revés luego que se confirmara que la sonda llegó al nivel 55 y encontró agua.

El Jefe de Defensa Nacional de la Zona de Estado Constitucional de Excepción de Catástrofes, General de Brigada Fernando San Cristóbal, la ministra de Minería, Aurora Williams, y Felipe Matthews, geólogo asesor de Sernageomin, informaron sobre los resultados de sondaje en la búsqueda de los dos mineros atrapados en emergencia de Cerro Bayo.

Las autoridades detallaron que la sonda llegó al nivel 55, ubicado a 200 metros de profundidad, lugar donde los trabajadores estaban realizando sus faenas el día en que se produjo la inundación de la mina, sin embargo, en el lugar se encontró agua.

“Una de las sondas llegó al nivel 55, es la parte más baja del lugar, a 200 metros, en este lugar nos encontramos con agua. La mina estaría inundada completa”, dijo el General de Brigada Fernando San Cristóbal.

“No obstante eso nosotros continuamos trabajando como se ha hecho desde el primer momento, las otra máquinas continúan haciendo los sondamientos y continuamos trabajando tratando de sacar el agua del lago”, agregó aunque sostuvo que “el refugio no es un refugio no es hermético, tiene otras características, pero hermético no es”.

Noticia en Desarrolllo…