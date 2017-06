Al menos tres muertos en Mali en un ataque contra sitio turístico frecuentado por extranjeros

Al menos tres personas han muerto hoy en un ataque contra un complejo turístico frecuentado por extranjeros en la periferia este de Bamako, según informaron a Efe fuentes policiales de Mali.

Según estas fuentes, las víctimas son soldados de la fuerza multinacional en Mali (Minusma), que se encontraban fuera de servicio en el lugar conocido como Kangaba, un complejo de ocio muy popular en los fines de semana y que cuenta con un buen servicio de seguridad.

Las fuerzas especiales malienses, asistidas por cascos azules de la Minusma, tienen rodeado todo el perímetro donde se sitúa el complejo turístico, de unas 10 hectáreas, mientras que los atacantes parecen haber buscado refugio en una colina dentro del complejo.

Desde el interior del complejo turístico se aprecian varias columnas de humo, y algunas fuentes aseguran que los asaltantes han tomado rehenes, lo que no está confirmado.

Se desconoce hasta el momento la identidad de los atacantes, aunque ataques similares (contra hoteles o discotecas malienses frecuentados por extranjeros) han sido perpetrados en el pasado por grupos yihadistas.

El más grave de ellos fue el perpetrado el 20 de noviembre de 2015 contra el Hotel Radison Blu de Bamako, que se saldó con veinte muertos, aparte de los asaltantes, que formaban un comando suicida.

Aquel atentado fue reivindicado por dos alianzas yihadistas distintas, una encabezada por el Estado Islámico y otra por Al Qaeda en el Magreb Islamico (AQMI).

Esta última, que acaba de declarar el pasado marzo una alianza con otros tres grupos yihadistas locales (Consejo de defensa del islam y los musulmanes), se considera ahora la organización más temida y poderosa en Mali y en el Sahel.

