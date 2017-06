Un vehículo atropella a peatones en Londres dejando varios heridos y un detenido

Un vehículo arrolló el domingo por la noche a varios peatones en el nordeste de Londres, causando “varios heridos”, anunció la policía, que efectuó una detención.

“La policía fue alertada después de que fuera señalado que un vehículo colisionó con peatones”, informó la policía en un comunicado. “Hay un cierto número de heridos” y “una persona detenida”, según la misma fuente.

El servicio de ambulancias de Londres señaló por su parte que había “enviado varios equipos a un incidente en Seven Sisters Road”. Según el Consejo de Musulmanes, la organización representativa de musulmanes británicos, el incidente se habría producido delante de una mezquita.

En pleno periodo de Ramadán, los musulmanes practicantes acuden a la mezquita después del Iftar, el final del ayuno al caer la noche. Se realiza una plegaria hacia medianoche.

Otro testigo, de 19 años, que no quiso dar su nombre, dijo haber visto “una camioneta blanca con tres hombres a bordo”.

Este suceso ocurre en medio de un contexto de extremo nerviosismo, después de que Reino Unido haya sido golpeado por tres atentados en tres meses, dos de ellos con vehículos que se abalanzaron contra la gente.

El 22 de marzo, Khalid Masood, un británico de 52 años convertido al islam y conocido por los servicios policiales, lanzó su vehículo contra varios peatones en el puente de Westminster, en el centro de Londres, antes de asesinar con un cuchillo a un policía delante del parlamento. Hubo cinco muertos.

El 22 de mayo en Manchester, un atentado suicida, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, causó 22 muertos y un centenar de heridos a la salida de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. El autor, Salman Abadi era un británico de 22 años de origen libanés.

El 3 de junio, tres asaltantes a bordo de una camioneta atropellaron a varias personas en el London Bridge y luego apuñalaron a otras en el Borough Market, antes de ser abatidos por la policía. Ocho personas perdieron la vida en este ataque.

Heavy police presence near Finsbury Park in London. Reports of multiple injuries.pic.twitter.com/yviZ3eVEon

— Tennessee (@TEN_GOP) 19 de junio de 2017