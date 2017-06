Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 19 al 25 de junio

…Amigos esta semana trae consigo pruebas para nuestros organismos en todo sentido, debemos aprender a enfrentar entornos diferentes con cambios climáticos que proveen una adaptación, para aquello la paciencia es fundamental, no irritarse ni sentirse sobrepasados por la naturaleza, ella es sabia y se manifiesta de la forma que considera necesaria, ante lo cual nosotros simplemente debemos soltar y dejar las cosas se vayan dando, no sin protegernos y cuidar a los que amamos, pero sin sentir es un mal designio o menos aún estamos siendo castigados como país, en el planeta los cambios climáticos afectan por doquier y los seres que lo habitamos debemos comprender y aprender como reinsertarnos de la mejor manera, recuerden que parte de lo que sucede es producto del maltrato de los humanos al ecosistema, y la naturaleza reacciona ante dicho maltrato, ahora solo queda no volver a maltratar, y parte de aquello son los decretos negativos en voz alta, cuando maldecimos por las manifestaciones de la naturaleza por ejemplo, ante lo malo decretar en voz alta que estamos cada vez mejor y en equilibrio para atraer esas afirmaciones positivas, las mejores vibras, paciencia con sus animales porque sienten los movimientos terrestres aunque nosotros no, hagamos obras de amor todos los días porque movemos energías positivas para nosotros y para los otros, y tratemos de ser buenas personas y en lugar de decir “ayuden” pues ayudar nosotros a quienes más lo necesitan, si un ser, de la especie que sea, muere en las calles, es porque la indiferencia reina ante la desidia de ayudar a quien más lo necesita, quejarse que todo está mal no ayuda a un indigente ni a una persona o animalito en abandono, buscar darle a ese ser ayuda, dentro de lo que nos lo permita, es la obra de amor que debemos, si queremos, tenemos que hacer, depende de cada uno de nosotros que las cosas puedan cambiar para alguien hoy, no podemos cambiar el mundo, pero si podemos cambiar el mundo de un ser inocente indefenso de la especie que sea que requiere ayuda y las energías positivas lo pusieron en nuestro camino, no se quejen tanto de lo mal que está todo, hagan cosas para que lo malo se aleje de alguien hoy y al final del día les dé una mirada de gratitud que no se paga con nada, las mejores vibras para los que actúan de verdad, Dios y las energías positivas siempre ayudan a ayudar, yo lo sé todos los días, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, es momento de bajar el aceleramiento y detenerse un poco para empezar a proyectar…su carta anual es “La Templanza” y recomienda apelar a la prudencia para evitar problemas gratuitos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que preocuparse por estabilizarse para sembrar…el Número (8) les corresponde esta semana avisa que sería bueno reordenar objetivos…su número anual es (14) y sugiere que esperar aunque quieran generar cambios…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para Mantener Equilibrio, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás que Llamen la atención, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, las búsquedas siempre nos llevan a encontrarnos con algo, esta semana se toparán con alguien poderoso…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda no perder de vista sus metas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que escuchen antes de contestar para no entrar en desavenencias…el Número (5) les corresponde esta semana avisa que se avecina un viaje…su número anual es (9) y sugiere que usen su sabiduría para lograr autocontrolarse…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Luz Mental, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, frente a ustedes aparecen nuevas opciones para tomar en cuenta, se vienen propuestas…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda estar alertas y abiertos a escuchar y analizar antes de responder…su Vibración Numerológica de esta semana predice que sigue el período de gran atractivo frente al mundo…el Número (6) les corresponde nuevamente esta semana y avisa que seguirán exponiéndose así que aprovechen esta instancia…su número anual también es (6) y sugiere que tengan y/o mantengan una postura positiva…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para iluminar sus mentes, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Carisma, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, las ilusiones son maravillosas, pero vivir aterrizado, entendiendo lo que somos y tenemos, es también muy positivo…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda canalizar sus energías hacia lo que de verdad hace bien…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si no paran su búsqueda verán buenos resultados…el Número (14) les corresponde esta semana avisa que es bueno recordar que los seres buenos son más importantes que aquellos que queremos y nos dañan…su número anual es (11) y sugiere que vean rescatar lo que de verdad les hace bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles Calma, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Responsabilidad, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, se vienen pruebas que deben estar dispuestos a superar, si asumen la luz está al final todo fluye a su favor…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda entender que la fortuna tiene dos caras…su Vibración Numerológica de esta semana predice que habrá momentos en los que sientan todo va mal, sigan luchando…el Número (18) les corresponde esta semana avisa que las contrariedades pueden existir, pero uno debe seguir luchando hacia la luz…su número anual es (10) y sugiere que tienen la fortaleza para superar cualquier prueba…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar lo negativo, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Fortaleza, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, llegan energía de sanación que los ayudan a sentirse mejor y menos abatidos…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no caer en depresiones que solo los lastiman…su Vibración Numerológica de esta semana predice que tienen la oportunidad de concretar instancias buenas…el Número (19) les corresponde esta semana avisa que llega para traer vibraciones de éxito…su número anual es (15) y sugiere que no despreocupen su vida familiar…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para darles Estabilidad, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, ya tomaron su tiempo para proyectar ahora es momento de empezar a moverse para generar cambios…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda hacer lo que deben…su Vibración Numerológica de esta semana predice que toda transformación implica cortes…el Número (13) les corresponde esta semana avisa que será inevitable enfrentar nuevas situaciones…su número anual es (16) y sugiere que tomen calma por si hay cosas complejas en el camino…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para ver con Claridad, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Ecuanimidad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, ante las cosas buenas uno debe calmarse, para no aturdirse, y tomar las mejores decisiones sin equivocarse…su carta anual es “La Justicia” y recomienda mantener calma y no dejarse llevar por la emoción aunque sea positiva…su Vibración Numerológica de esta semana predice que con paciencia y lógica llega la luz…el Número (2) les corresponde esta semana avisa que mejor diplomacia que enfrentamiento…su número anual es (8) y sugiere que no desperdicien su poder malgastando su fuerza…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para darles Quietud, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, siguen energéticamente en una semana en la que aún faltan cosas por ordenar y conseguir en un tema puntual…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda esperar antes de dar marcha hacia adelante para no olvidar nada…su Vibración Numerológica de esta semana predice que parar y retroceder hace perder el tiempo, empezar con todo es lo mejor…el Número (1) les corresponde nuevamente esta semana avisa que deben ser tolerantes…su número anual es (7) y sugiere que no se sientan estancados por esperar, vayan en calma para que todo resulte positivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Paciencia, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás que son Detallistas, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, siempre es uno mismo quien debe tomar la iniciativa cuando se trata de nuestros asuntos porque así las energías se generan desde uno…su carta anual es “La Luna” y recomienda dejar de lado los malos pensamientos, sólo úsenlos como referente en sus evaluaciones…su Vibración Numerológica de esta semana predice que reconstruir es tarea inevitable y hay que entenderlo así…el Número (20) les corresponde esta semana avisa que reposicionarse implica cambios…su número anual es (18) y sugiere que ante las dificultades calma y paciencia…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para mantener Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando se hacen sacrificios en buena onda es inevitable lleguen las recompensas positivas…su carta anual es “El Juicio” y recomienda entender que no todo es negativo y aunque cueste puede generar muchas satisfacciones…su Vibración Numerológica de esta semana predice que se van a concretar instancias necesarias para alcanzar lo que buscan…el Número (21) les corresponde esta semana avisa que aprovechen este período de energías de realización…su número anual es (20) y sugiere que estén preparados para novedades materiales…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles Empuje, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Magnetismo, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, las cosas siempre tienen altos y bajos, esta es una semana más compleja, pero dependerá de ustedes remontarla…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda no volverse locos y usar su razón para calmar y resolver…su Vibración Numerológica de esta semana predice que dificultades llegan, sin embargo ustedes no deben alterarse sino más bien pensar antes de actuar…el Número (16) les corresponde esta semana avisa que contrariedades se prevén, prevean como actuar si pasa algo negativo…su número anual es (2) y sugiere que pensar antes de actuar, callar antes de hablar, y sobre todo previo análisis…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles la Frialdad Mental para tomar las decisiones correctas, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…