Crisis vocacional: Cómo prevenir y enfrentar dificultades al elegir y continuar con una carrera

Desde el jueves de la semana pasada, comenzó una ardua campaña por redes sociales de parte de familiares y amigos de Benjamín Martínez Wilson, para dar con el paradero del estudiante de cuarto año de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, quien finalmente apareció este domingo en la comuna de Providencia.

Según información del Teniente Óscar Valdés, de la sección de Encargo y Búsqueda de personas de Carabineros, el joven de 23 años habría decidido salir de su casa sin previo aviso, debido a una “crisis vocacional” al no estar seguro de su presente académico.

“Él lo atribuyó por un tema académico familiar que no pudo controlar, lo que desencadenó en la evasión. Se dio cuenta que no podía más con la situación que estaba llevando en ese momento y el fenómeno recibe el nombre de crisis vocacional, el sentía mucha presión”, explicó a Publimetro el teniente Valdés.

El estudiante de la UC fue encontrado por una amiga, quien dio aviso de inmediato a un hermano de Benjamín para reencontrarse con la familia, quien lo acogió inmediatamente.

Especialistas explican que el caso de Benjamín Martínez no es aislado, pero se da principalmente en los primeros años de estudios superiores, donde los alumnos comienzan a analizar si eligieron bien la carrera en la que se deberán desempeñar en un futuro.

“Tiene que ver cuando la persona siente que su llamado o su proyecto de vida no coincide con lo que él debería estar haciendo cuando se termine con la carrera, lo que le pasa al estudiante es que no puede proyectarse a sí mismo ejerciendo ese rol, generalmente se ve en los primeros años”, señala Carmen Gutiérrez, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad del Pacífico.

De acuerdo a los últimos datos publicados por el Servicio de Información de Educación Superior (Sies) del Ministerio de Educación, los alumnos que están en CFT son los que tienen el mejor porcentaje de retención al primer año de estudio con un 65,7% seguido por los estudiantes de IP con un 67,6%, mientras que los universitarios ocupan el tercer puesto co un 71,3% de retención al primer año.

¿Cómo evitar llegar a una crisis vocacional?

Antes de iniciar los estudios superiores, se sugiere tener toda la información necesaria de la carrera que se elegirá, no tan sólo del ámbito laboral, sino que de la malla curricular, para saber si cumple con las expectativas.

“Se debe entender de qué se trata el campo laboral y el estudio. Es distinta la forma de ejercer la profesión, al tránsito por el que se debe pasar. Es importante contar con una armonía entre las habilidades que se tiene a los gustos originales y tomar decisiones de forma libre e independiente, y no elegir una cierta carrera por presión familiar o por cumplir expectativas”, añade la psicóloga.

Una forma de saber si se está en la carrera correcta es realizar test vocacionales, como los que rinden los alumnos del preuniversitario Puntajenacional.cl, donde a través de preguntas cerradas permiten conocer si sus preferencias se condicen con las habilidades.

“Los test les permiten ver cuáles son sus intereses en relación a sus habilidades y las expectativas que ellos tienen de su vida, después se les entrega un informe con las conclusiones de los gustos u orientaciones, además de escoger las carreras que pueden desarrollar y las universidades que podrían ser idóneas, además los psicólogos pueden determinar si están en presencia de un alumno en crisis”, menciona Macarena Sánchez, jefa de proyectos de PuntajeNacional.cl

¿Cómo darse cuenta que un estudiante está con crisis vocacional?

Según los mismos especialistas, es trascendental que tanto familiares, amigos y los mismos estudiantes analicen la forma de su discurso al hablar sobre sus actividades académicas, para identificar si están en presencia de una crisis vocacional o sólo están pasando por un período de dificultad en los estudios.

“Se debe estar atento a la forma en que se refieren a las clases, profesores y la vida universitaria en sí, así se puede identificar si existe un cierto compromiso o preocupación de la motivación. En caso de no referirse nunca al tema es un problema, siempre el “mutismo” es preocupante y se debe consultar a un especialista”

Esto fue lo que le pasó a Paola Potocnjak, quien a sus 26 años ha pasado por cuatro carreras y tres universidades.

“Cuando salí de 4º medio no sabía que estudiar y elegí Ingeniería Comercial en la Universidad Andrés Bello por descarte, pero al segundo semestre me di cuenta que no era lo mío y me cambié a otra carrera completamente diferente”, cuenta Paola.

Actualmente Paola va en tercer año de Periodismo en la Universidad del Desarrollo, pero antes decidió dejar la Ingeniería Comercial, para pasar a estudiar Producción de Eventos en la U. del Pacífico, carrera que logró terminar, pero en la práctica profesional, volvió a sentir que no era lo que quería hacer por siempre, y comenzó nuevamente una nueva carrera: administración de empresas en la U. Andrés Bello.

“Después de la práctica alcancé a trabajar dos meses como productora de eventos, y supe que no era lo mío, entré a estudiar Administración de Empresas en la U. Andrés Bello, duré como dos meses, ahí todavía no sabía que es lo que quería con mi vida y fue en ese momento cuando mi mamá me dijo que tenía que ir al psicólogo para tener pronto una decisión. En mi familia ya no sabían qué hacer conmigo”, rememora la joven.

El verano del 2014 fue intenso para tomar decisiones para Paola, ya que era la última oportunidad que le dieron sus padres: “Ahí me di cuenta que lo mío iba por el lado humanista, me pudo orientar cuáles eran mis habilidades y me decidí por periodismo, además que mi papá me dijo que era la última carrera que me pagaba”

