Balones de gas, pistolas y una AK-47 fueron encontradas en el auto que chocó a furgón policial en París

Este lunes se registró un nuevo incidentes en los Campos Elíseos, una de las principales vías de la capital parisina. El conductor que este lunes chocó con su vehículo un furgón policial resultó muerto, informó el ministro del Interior francés.

Según el canal informativo “BFM TV”, el agresor, que conducía un Renault Mégane de color gris metalizado, es un hombre de 33 años y fichado por los servicios de inteligencia como sospechoso de radicalización. De acuerdo a esta misma fuente, dentro de su vehículo llevaba un kalashnikov, cartuchos, armas de mano y una bombona de gas.

El ministro del Interior francés, Gerard Coulomb declaró que este incidente había sido “un intento de atentado”, después de que fuentes policiales dijeran a la AFP que en el automóvil se encontraron un fusil AK-47, pistolas y balones de gas.

Los usuarios de redes sociales cerca de la escena describieron la situación con expresiones como “pánico”, “fuego” y “explosiones”.

Heavily armed police extend cordon. Appear to be searching area. One man is on the ground and one car is stopped in middle of cordoned area. pic.twitter.com/TapQejiTiF

— Melissa Bell (@MelissaBellCNN) June 19, 2017