Ex rectora Pey: "Me imagino que el Gobierno debe estar revisando el fallo" que declaró ilegal su salida del cargo

Horas después de haber conocido el fallo emitido por la Corte Suprema que declaró “ilegal y arbitraria” su remoción del cargo de rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, apuntó que espera que el dictamen “contribuya a la discusión” para garantizar de mejor manera la autonomía universitaria en Chile.

La académica, quién hizo notar que el dictamen del máximo tribunal fue “bastante categórico”, finalmente demostró “lo que nosotros señalábamos desde el comienzo”.

“Es un fallo muy claro, sin ambigüedades que señala que la remoción del cargo de rectora de la Universidad de Aysén fue arbitrario y fue ilegal”, enfatizó a Publimetro. “Me imagino que el Gobierno también lo estará revisando, tendrá que decir algo al respecto y revisar algún actuar del Minesterio de Educación que francamente ha sido muy poco afortunado”.

La ex rectora Pey, que actualmente es precandidata al Congreso por la Región de Aysén, consideró que el caso también pone acento sobre el problema de la salvaguardia de la autonomía universitaria, especialmente si se considera la actual tramitación de reformas a la educación superior.

“Me parece muy relevante que (el fallo) se refiera también al asunto de la autonomía universitaria, que es un tema que se está discutiendo en este momento en la Ley de Universidades Estatales, en la que se ha dejado puesto un artículo de gobernanza que es muy problemático”, aseveró.

“Esperamos que este fallo contribuya a esa discusión, pues con ese artículo se vulnera la autonomía de las universidades estatales y se introduce la injerencia de los gobiernos de turno, asuntos que son ajenos a la vida académica, a una universidad estatal y de calidad”, enfatizó.

– ¿La decisión del Gobierno faltó a la autonomía universitaria?

-Sí, nos ha parecido que sí, pues lo que señala la Corte Suprema es que las autoridades, si bien pueden tomar decisiones, ellas no pueden ser arbitrarias. Justamente lo que ahí ocurrió es una arbitrariedad, puesto que el fallo también señala que no hubo igualdad frente a la ley: que tal vez (la decisión del Mineduc) fue por otros motivos que no se dijeron, pero lo que se usó como argumento no correspondía. Nosotros estábamos actuando como nos mandataba la ley para construir una universidad estatal en una región extrema, preocupados por el acceso de los estudiantes de la Región de Aysén, preocupados por no endeudarlos y por construir una universidad realmente autónoma.

– ¿Cree usted que hubo intervención de terceros en la decisión que tomó el Gobierno de destituírla?

Bueno, eso lo desconozco. Tal como lo dice la Corte Suprema desconocemos cual es la verdadera motivación. Lo que sí, de las conversaciones que yo tuve, de las argumentaciones escritas, todo lo que salió por la prensa también, es evidente que el ministerio de Educación actuó como si la propuesta de ellos, que era un borrador de ley, fuera ya ley. Trataron imponer una ley que hasta el día de hoy no lo es. Esperamos que en la discusión parlamentarias se vea con claridad que esa intromisión en las universidades estatales no es conveniente.