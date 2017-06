Lagos Weber fue intervenido exitosamente tras infarto que lo dejó hospitalizado en Valparaíso

Como una intervención exitosa calificaron los médicos del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso la operación que realizaron a una de las arterias del senador Ricardo Lagos Weber, quién llegó al centro asistencial por sus propios medios conduciendo su automóvil en la madrugada del martes tras sentir un intenso dolor de pecho.

El director de la Unidad Médica de Agudos, Felipe Fuentes, explicó que “el vaso culpable del infarto, la arteria descendiente anterior, fue intervenida a través de un procedimiento que se llama angioplastia, el que se interviene con un balón y luego se pone un tipo de malla llamado stent con medicamentos de liberación prolongada que mantienen el vaso abierto”.

No obstante, los profesionales no descartan que otras dos arterias del parlamentario hayan recibido algún tipo de daño producto del infarto al miocardio que lo afectó y que pudo ser fatal, así se explicó en el segundo parte médico dado a conocer.

“Hay otras dos lesiones en dos vasos de los tres que existen. Estos otros dos vasos no son culpables del cuadro clínico actual, lo que nos va a hacer estudiarlo de forma diferida, no durante esta hospitalización”, informó el profesional.

El médico señaló que “posterior al procedimiento no hubo complicaciones. Está descansando consciente. Fue una madrugada bastante compleja para él y está descansado por ahora”.

A su vez, el director de la unidad prevé que el legislador deberá cambiar su estilo de vida posterior al alta médica.

“Además del tratamiento de medicamentos que va a seguir de aquí en adelante, el senador va a tener que reducir un poco los niveles de estrés, mejorar un poco los hábitos alimentarios, el sedentarismo, el tabaquismo suprimido en estos casos y sumado a todas las medicaciones vamos a ir controlándolo en forma futura”, indicó.

Visitas

La ex primera dama, Luisa Durán, visitó al senador Ricardo Lagos Weber y sostuvo que su hijo se encuentra en buen estado y de buen ánimo. Además, confirmó que su padre, el ex presidente Ricardo Lagos Escobar se encuentra recuperándose de un fuerte estado gripal, por lo que no puede asistir a las dependencias del recinto médico.

“Junto con agradecer la preocupación, debo decir que él ( Lagos-Weber) está bien. Bastante recuperado. Mi marido está enfermo, con una gripe y no puede traer bichos (sic) al hospital”, señaló escuetamente Durán.

El senador deberá permanecer en el hospital por al menos 72 horas y no podrá recibir visitas en ese periodo exceptuando a familiares directos. Igualmente tendrá que guardar reposo durante un mes, periodo en el que se realizarán una serie de exámenes para medir su evaluación médica.

Hasta el hospital también llegaron la ministra de Salud, Carmen Castillo, los senadores Francisco Chahuán, Andrés Zaldivar y el diputado Jorge Tarud.