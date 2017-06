"Las mujeres se hacen las muertas y los hombres nos tiramos encima": la cuestionada "talla" de Piñera en Linares

El ex presidente Sebastián Piñera fue el pasado 18 de junio a Linares en donde desarrolló una actividad con sus adherentes en el marco de su campaña para volver a La Moneda.

En la mencionada instancia, el otrora mandatario realizó una particular broma, la que generó molestia en algunos usuarios de redes sociales.

Piñera señaló a los presentes que tenía un juego, afirmando lo siguiente: “Las mujeres se hacen las muertes, los hombres nos tiramos encima y nos hacemos los vivos”.

Pese a que el público se río con sus palabras, para los tuiteros no fue tan graciosa la “talla” del ex gobernante.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Piñera es criticado por un chiste. Durante una cumbre en México el 2011, cuando era mandatario, expresó el siguiente comentario: “¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que ‘sí’ quiere decir ‘tal vez’, cuando dice ‘tal vez’ quiere decir que ‘no’ y cuando dice que ‘no’, no es político (…) Cuando una dama dice que ‘no’ quiere decir ‘tal vez’, cuando dice ‘tal vez’ quiere decir que ‘sí’, cuando dice que ‘sí’ no es dama”.

El chiste de Piñera es muy desubicado. No aprendió nada en este tiempo. — Max Jara (@maxejara) 20 de junio de 2017

El bromista Piñera 🙄 — Ignacio López H (@nacholop) 20 de junio de 2017