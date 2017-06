Ministro Valdés cierra las puertas a la disminución de las tasas de embarque solicitada por las aerolíneas

Con la llegada del modelo low cost a las aerolíneas el tema del valor de las tasas de embarque comenzó a ser discutido. La Asociación Chilena de Líneas Aéreas (ACHILA) pide una reducción en el valor de las mismas. No obstante, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, cerró las puertas a la solicitud argumentando que parte de las tarifas cubren gastos para una mejor infraestructura requerida ante un mayor número de pasajeros.

“Creo que no es el momento de revisar las tazas de embarque. No sé si han visto como está el aeropuerto de Pudahuel, queremos ser el mejor de latinoamérica de nuevo y eso no es gratis”, indicó el titular de Hacienda.

Además, explicó que el incremento de pasajeros “supone que tiene que haber mejor estructura”, junto con agregar que “no corresponde bajar las tasas de embarque porque una aerolínea lo pida”.

En respuesta a Valdés, ACHILA alude a que la iniciativa contribuiría al desarrollo de diversos comercios asociados, como el turismo, y que “menos del 50% de los costos del sistema corresponden a gastos de infraestructura, evidenciando la viabilidad de la reducción de tasas de embarque”.

“Es un beneficio que va mucho más allá de las personas que viajan, como ha afirmado el Sr. ministro de Hacienda. Si bien implicaría una menor recaudación fiscal, la experiencia internacional demuestra que ello se vería en el corto plazo con creces compensado por el desarrollo de otras áreas de la economía”, expuso el gremio.

A su vez, señaló que “reducir los costos del transporte aéreo no debiera solo depender de las compañías aéreas, sino que de un esfuerzo conjunto con el Estado” y llamó a las autoridades a iniciar mesas de trabajo para evaluar las acciones que incentiven la conectividad.

Actualmente las tasas de embarque fluctúan entre los $7.406 y de $5.64, posicionándose como una de las más caras de latinoamérica.