Un sospechoso abatido luego de una explosión en estación de trenes en Bruselas

La Policía belga abatió hoy a un hombre después de que se registrara una pequeña explosión en la Estación Central de trenes de Bruselas, informaron fuentes policiales.

Las mismas fuentes han indicado que no existe constancia de heridos tras la explosión, que ha provocado una estampida en la estación central de la capital belga, además de que ha quedado interrumpido el tráfico ferroviario y las líneas de metro.

El primer ministro belga, Charles Michel, y el ministro del Interior, Jan Jambon, siguen de cerca la situación y han establecido un centro de crisis, indicó el portavoz del primer ministro, Frédéric Cauderlier.

Tras la explosión, las autoridades evacuaron la Estación Central y la cercana Grand Place de Bruselas, según informó la Policía.

Las fuerzas de seguridad belgas han desplegado un perímetro de seguridad en torno a esa céntrica estación de trenes.

La estación fue evacuada y el tráfico ferroviario, interrumpido. Los bomberos acudieron tras una llamada informando de una pequeña explosión, explicó un reportero de RTBF.

El incidente en Bélgica se produjo un día después de que un hombre arrollara a fieles musulmanes que salían de una mezquita de Londres, y de que un hombre, que supuestamente había jurado lealtad al grupo yihadista Estado Islámico, embistiera un coche de la policía en París.

Bruselas fue escenario de varios ataques contra el metro y el aeropuerto de la ciudad en marzo de 2016, con un saldo de 32 muertos y centenares de heridos.

Evacuated out of Brussel-Centraal station, sounded like gunfire inside. Hope everything is ok #Brussels

— Jordy (@RBX_Coxyoo) June 20, 2017