Bachelet vuelve a arremeter contra Piñera: "Bromas de este tipo es mantener los prejuicios"

La Presidenta Michelle Bachelet afirmó que Sebastián Piñera no ha parado de criticarla desde que empezó su gobierno. También reiteró su rechazo a la broma sexista del ex mandatario, afirmando que no es un aprovechamiento político.

“Aquí, desde que empecé el gobierno, el ex presidente Piñera critica todos los días”, señaló la jefa de Estado esta mañana en entrevista con Tele13 Radio. “Lo hacía sin ser candidato y lo hace ahora como candidato”.

También afirmó que esto no era una práctica de los otroras mandatarios. “En Chile los ex presidentes generalmente se corrían para el lado y dejaban que los presidentes en ejercicio hicieran su tarea”, indicó Bachelet.

Además, aseguró que no hubo “aprovechamiento político” en las críticas por la broma sexista de Piñera. “Aquí no hay aprovechamiento político, soy una convencida de que es un error haber dicho aquello y lo que uno espera de un dirigente político que aspira a ser presidente de la República, una sensibilidad con estos temas”, expresó la mandataria.

Añadió que “una persona que ha tenido un liderazgo y que pretende tener un liderazgo nuevamente como jefe de Estado y de Gobierno tiene que tener la sensibilidad para entender que la posibilidad de las mujeres de tener efectivamente igualdad de derechos y oportunidades, y erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país, no basta con leyes, también se requiere un cambio cultural”.

“Bromas de ese tipo, chistes de ese tipo u otro tipo de inicitativas, lo que hacen o pueden hacer, es mantener los prejuicios, mantener los estereotipos y justificar o reproducir lo que no queremos que pase en nuestro país, entonces no es un aprovechamiento político para nada”, agregó.