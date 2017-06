Conoce la guía del Ministerio de Medio Ambiente para elegir la calefacción de tu casa

El Ministerio de Medio Ambiente, junto a la Seremi de Salud aumentarán los esfuerzos por fiscalizar el uso de leña como calefacción en la Región Metropolitana. Esto con el propósito de disminuir los índices de material particulado presente en el aire, y aportar en descontaminar la capital.

El llamado desde el Ministerio de Medio Ambiente es a informarse sobre las otras opciones que hay para calefaccionarse en invierno. Para ello, cuentan con el portal www.calefaccionsustentable.cl.

Impacto en la región

Actualmente, hay 120.000 estufas a leña en toda la Región Metropolitana y 44.670 de ellas corresponden al Gran Santiago. Generan entre el 38% y 39% de las emisiones de material particulado MP10 y MP2,5 de Santiago, lo que aumenta a un 50% entre los meses de mayo y septiembre.

El uso de este tipo de calefacción está prohibido en los días de episodios críticos (pre emergencia y emergencia ambiental). Su uso en esos días puede generar multas que van desde 1 UTM a 1.000 UTM (desde 46.000 pesos aprox. hasta más de 46 millones de pesos). Con la entrada en vigencia del Plan Santiago Respira, se prohibirá el uso de la calefacción a leña, de manera permanente, en toda la zona urbana de la capital. Como guía para la población, el Ministerio de Medio Ambiente cuenta con el portal “Calefacción Sustentable”.

Adiós a la leña: ¿Con qué la reemplazo?

El portal informativo www.calefaccionsustentable.cl permite conocer las alternativas de calefacción para distintas zonas del país. La guía para la Región Metropolitana muestra una serie de recomendaciones que contemplan la estructura de la casa, una lista de los modelos disponibles, sus costos en consumo energético, entre otros aspectos clave.

La primera recomendación es “Abrigar la casa”. Para eso, se recomienda sellar puertas y ventanas, aislar techos y muros; y revisar los niveles de calefacción.

Abrigar tu casa es una de las recomendaciones de la Guía de Calefacción Sustentable. / Ministerio de Medio Ambiente.

Sobre las opciones tecnológicas disponibles, el portal muestra una amplia variedad.

La primera opción es el ‘Aire Acondicionado Split’. Según señala la guía “esta tecnología consume menos energía que otros calefactores y genera gran cantidad de calor. Debido a que regula su consumo de forma automática, estos equipos permiten un importante ahorro económico en electricidad”.

Luego, se menciona el “Aire Acondicionado Split Inverter”. En este caso, la tecnología ‘Inverter’ es más eficiente y económica. No contaminan dentro ni fuera del hogar y también permiten enfriar la casa en el verano.

Una opción de inversión inicial de bajo costo son los calefactores oleoeléctricos y termoventiladores. No emiten contaminantes, pero su potencia térmica es menor y consumen bastante electricidad. Se recomienda su uso en espacios pequeños y no por mucho tiempo, ya que en cuanto a costo mensual, son la opción más cara.

También existen los equipos a gas natural. Éstos requieren una alta inversión, ya que utilizan una red fija en el hogar. Poseen un nivel muy bajo de emisiones, pero consume el oxígeno de las habitaciones. Se recomienda su uso en espacios que cuenten con buena ventilación.

El gas licuado es una tecnología económica. Cuenta con gran potencia térmica, pero se recomienda su uso en lugares con buena ventilación.

Otra opción de bajo consumo, pero mayor inversión inicial, son las estufas de parafina o kerosene. La mayoría de los modelos existentes tienen un pequeño estanque, por lo que se requiere una carga constante. Se recomienda elegir modelos que tengan emisión de gases al exterior.

Por último, también está disponible la opción de los equipos a pellet. Son equipos cómodos, fáciles de usar, usan combustible de bajo costo y generan mucho calor. Su costo inicial es alto, pero el costo mensual no.

Datos prácticos para elegir calefacción. / Ministerio de Medio Ambiente

Los costos mensuales

Para elegir de manera correcta el tipo de calefacción para tu hogar, debes considerar no solo el costo inicial (instalación, costo del artefacto, etc.), si no que también los costos mensuales. ¿Requiere la instalación o el artefacto de una mantención? ¿Cada cuánto tiempo? Y el aspecto más relevante respecto a la economía familiar mensual es el pago de su consumo energético. Para esto, la guía de ‘Combustión Sustentable’ del Ministerio de Medio Ambiente contempla una tabla de consumo mensual, considerando el funcionamiento por 8 horas de las diferentes alternativas de calefacción.

Conoce aquí los costos de los distintos tipos de calefacción disponibles. / Ministerio de Medio Ambiente

Calculadora de costo, según tipo de vivienda

Como “bonus” te invitamos a conocer la “Calculadora de Calefacción Sustentable”. Esta herramienta del portal www.calefaccionsustentable.cl te permite conocer el costo aproximado de los distintos tipos de calefacción, según los datos específicos de tu vivienda.

El portal te mostrará el costo mensual de tu calefacción actual y te recomendará nuevas alternativas.

Primero, selecciona tu ciudad dentro de la lista disponible (Santiago está en las opciones). Por ahora la calculadora está disponible solo para las ciudades del sur de Chile que se encuentran dentro de la Estrategia de Planes de Descontaminación 2014-2018. Es posible que se vayan agregando más, pero si no está la tuya, puedes escoger una ciudad con clima parecido a la tuya. Presiona en ‘siguiente’.

A continuación, elige la ‘temperatura de confort’. Ésta se refiere a la temperatura que uno quiere tener en su hogar para estar cómodo. Te recomendamos que sea cercana a los 20°C, entre 18°C y 22°C. Elige también las horas en que usas diariamente tu calefacción (en promedio). Va a depender de cuánto tiempo estés en tu hogar, si prendes tu calefactor en las mañanas, en las tardes, todo el día, etc. Ahora, selecciona el tipo de calefacción que actualmente utilizas en tu hogar y pulsa ‘siguiente’.

Luego, se te consultarán datos específicos de tu vivienda. ¿Es una vivienda completa o solo un ambiente o habitación? ¿Es una casa entera, una pareada o un departamento? ¿De cuántos pisos? ¿Cuál es su superficie? ¿Qué tipo de ventana tiene? Una vez contestados estos datos, nuevamente pulsa ‘siguiente’.

¡Haz llegado al final! El portal te mostrará en el lado derecho, los índices de emisiones contaminantes mensuales que genera la calefacción que utilizas. Más abajo te muestra el consumo mensual aproximado en pesos chilenos de tu calefactor actual, en rojo y el de otra propuesta en verde. Esta “otra propuesta” aparece al lado izquierdo de la pantalla con una imagen y una breve descripción. Si presionas en los números que están en el costado izquierdo, podrás ver más opciones recomendadas. Nuevamente al lado derecho, pero más abajo, podrás ver el costo inicial de inversión de estas opciones, el costo de instalación y la potencia recomendada.

En los casos de los equipos con menor costo mensual, el costo de instalación o de compra inicial suele ser elevado. Utilizar esta herramienta desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente, puede ser una buena alternativa para asesorarte antes de tomar una decisión final.