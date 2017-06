Mejor profesora del mundo: “Me cuesta dar tareas para la casa”

Selfies, autógrafos y aplausos espontáneos: esta situación fue la que se vivió en la Escuela Salvador Sanfuentes de la comuna de Santiago, al recibir a la profesora Maggie MacDonnell, quien ostenta el título de “la mejor profesora del mundo” tras ganar el Global Teacher Prize el pasado 22 de marzo.

La docente canadiense llegó hasta Chile para apoyar la versión nacional del premio conocido como “el Nobel de la enseñanza”, y aprovechó la instancia para dar a conocer qué fue lo que la llevó a ser galardonada entre más de 20 mil profesores, además de contar su experiencia como profesora en Ikusik School, una escuela de la aldea Salluit, un pueblo originario inuit, en pleno Ártico canadiense.

La profesora de 36 años, decidió desempeñarse en un contexto complejo durante los últimos seis años, período en el que junto a sus estudiantes han tenido que lidiar con situaciones de pobreza, altas tasas de embarazo adolescente, abuso sexual, abuso de drogas y elevadas casos de suicidio, pero ha logrado combatir todas estas condiciones con un método de enseñanza que involucra a toda la comunidad.

¿Qué métodos utiliza en sus clases que la llevaron a ser la mejor del mundo?

-Principalmente uso tres métodos: traer la comunidad a la escuela, lo que se trata de conectar a los alumnos con sus talentos y las necesidades de la comunidad y así poder sacar las mejores capacidades de los estudiantes, además de apoyarme con otros proyectos en los que involucro a mis estudiantes de forma concreta, y un tercer aspecto clave es la inclusión, ya que me preocupa que todos los alumnos tengan claridad en las clases, siempre estoy pendiente de qué grupos son los más marginados de los aprendizajes para internar de involucrarlos a la par.

Desde hace un tiempo en Chile se generó un debate por las tareas para la casa que envían los profesores y su eficacia en los aprendizajes de los estudiantes ¿usted envía tareas para la casa? ¿se fortalecen los conocimientos adquiridos en la clase?

-No soy experta, pero en mi caso en particular, la mayoría de mis alumnos desertan o son chicos que han dejado la escuela por mucho tiempo o tienen muy baja asistencia, por eso a mí me cuesta dar tareas. La decisión de dar o no tarea tiene que ir relacionada al contexto individual de cada uno de los estudiantes.

¿Qué tiene que tener un profesor para lograr un buen contacto con sus alumnos?

-Es importante que los profesores demuestren interés por los estudiantes, es trascendental compartir las pasiones con los alumnos y conocer el contexto e historia de los niños y niñas, porque así se puede ser una mejor profesora para ellos, que es lo más importante e intento todos los días.

¿Qué mensaje le puede dar a los profesores chilenos para lograr éxito en sus clases?

-Los profesores tenemos tanto que aprender el uno del otro, generalmente trabajamos en zonas donde la comunicación no siempre es constante y es difícil compartir nuestra experiencias, por eso siempre digo que no hay que buscar problemas, sino que soluciones. Cada uno de los estudiantes tiene dentro de ellos un talento y condiciones para salir adelante y el trabajo del profesor es aprender de ese talento.