El complejo momento por el que atraviesa Uber

No son buenos días para Uber, una de las aplicaciones más populares si de moverse por la ciudad se trata. Esto si consideramos las complicaciones que está viviendo en EEUU y el ojo que pusieron sobre el pago de sus impuestos en nuestro país.

En su nación de origen el último episodio lo protagonizó ni más ni menos que el CEO o director ejecutivo, Travis Kalanick, quien tras anunciar que tomaría un periodo sabático, este miércoles confirmaba su salida de la empresa presionado por los propios accionistas.

Días antes era el número dos de la app y asesor cercano de Kalanick, Emil Michael, quien también dejaba su cargo. Ambas renuncias se dan en medio de versiones que indican que dentro de la compañía se da un complejo clima laboral.

Así por lo menos lo reveló una investigación interna de la cultura corporativa de la compañía realizada por la firma del exfiscal general de EEUU, Eric Holder, motivada por denuncias de acoso sexual y discriminación, como la que se conoció a principios de año, de una ingeniera de software que acusó que la dirección de Uber había ignorado sus quejas y las de otras compañeras sobre situaciones de acoso y sexismo por parte de sus superiores.

Asimismo, a comienzos de este mes, Uber despidió a 20 empleados como consecuencia de una segunda investigación sobre casos individuales de malas conductas relacionadas a lo mismo.

Además de la polémica sobre su cultura corporativa, Uber tiene otros frentes abiertos, como la querella de la matriz de Google, Alphabet, por el supuesto robo de información sobre la creación de autos autónomos.

Algo mejor es su estado financiero, ya que en el primer trimestre registró US$708 millones en pérdidas, cifra menor a la registrada en el mismo lapso de 2016, gracias a un aumento en sus ingresos de un 18%.

Junto con que lo consideran como competencia desleal, una de las quejas más recurrentes de los taxistas contra Uber es que no pagaría los impuestos que corresponde en Chile, cosa que la empresa ha negado rotundamente en varias ocasiones.

Situación que ahora va a comprobar el Servicio de Impuestos Internos (SII), ya que según publicó Diario Financiero, fiscalizará los ingresos que genera la aplicación por sus operaciones en Chile y para sus casas matrices en el extranjero.

El especialista, que expuso durante la discusión del proyecto de ley que pretende regular este tipo de tecnologías, considera que es importante que el organismo “aborde estos temas que son de abierta evasión tributaria”.

A su juicio, lo que sucede con este tipo de apps es que dicen que funcionan de una manera y no es así. “Es como un corredor de propiedades. Uber no subarrienda autos, al igual que el corredor no subarrienda casas, solo contacta a las partes y cobra una comisión afecta a IVA por el servicio”.