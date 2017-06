Un francotirador canadiense mató a un terrorista del Estado Islámico y alcanza récord histórico en distancia

Según explican fuentes militares, el miembro del Koint Task Force 2 canadiense mató a un insurgente del Estado Islámico (EI) con un rifle McMillan TAC-50 mientras se encontraba en lo alto de un edificio en una operación que tuvo lugar el último mes.

El disparo que tomó menos de 10 segundos para alcanzar el objetivo.

Un compañero del francotirador explicó que el tiro en cuestión realmente interrumpió un ataque de Daesh (EI) contra las fuerzas de seguridad iraquíes. En lugar de dejar caer una bomba que podría matar a civiles en la zona, esta acción es una fórmula muy precisa del uso de la fuerza, ​​y como estaba tan lejos, el enemigo no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo.

La muerte fue confirmada posteriormente por cámaras de vídeo y datos sobre la zona. Como explicó una fuente al medio The Globe and Mail. “Los datos obtenidos no son opinión o una aproximación. Había una segunda localización donde pudimos capturar cómo fue exactamente el tiro”, afirmó la fuente.