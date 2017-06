Nuevo uso para el botox: la íntima y costosa cirugía que es tendencia en Estados Unidos

Primero fue el rejuvenecimiento vaginal y luego el blanqueamiento anal, pero ahora la tendencia a nivel de cirugías íntimas viene de la mano del botox.

Y el gasto que están haciendo en Estados Unidos para aplicarse botox en el ano, es millonario. Así lo explica el doctor Evan Goldstein, un cirujano de Manhattan, pionero en la práctica hacer más bella esta área del cuerpo.

“Es una especie de locura. No pensé que estaría jugando con el culo todo el día, eso es seguro”, dijo Goldstein al sitio estadounidense Moneyish y que reproduce The New York Post.