Virgina Raggi: la caída en picada de la alcaldesa antisistema de Roma

Triunfalmente elegida hace un año alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, entonces emblema del Movimiento 5 Estrellas (M5S), presenta 12 meses después un decepcionante balance que lastra a la formación antisistema de Beppe Grillo.

Raggi, abogada de 38 años, había prometido mejorar la vida diaria de los tres millones de romanos, exasperados por la degradación de los servicios públicos y de las infraestructuras de la ciudad.

Los sondeos continúan registrando la caída de Raggi. Los últimos indican que, de haber elecciones hoy, casi siete de cada diez romanos no volverían a votar por ella. El 70% de los ciudadanos, según un sondeo de La Repubblica, rechaza la gestión de Raggi, a punto de ser procesada por abuso de poder y falso testimonio en un rocambolesco caso de intrigas municipales.

Por su parte, las quejas ciudadanas atienden a la suciedad, las calles continúan llenas de basura, los transportes públicos no funcionan y las ratas se apelotonan a las orillas del Tíber.

“Nada ha cambiado. Los defectos de Roma siguen siendo los mismos, y con el tiempo empeoran” declara Mariano, gerente de un restaurante del barrio romano de Trastevere.

La hoy alcaldesa obtuvo más del 67% de votos en la segunda vuelta de las municipales del 19 de junio, y era el ‘buque insignia’ político del M5S, y la demostración de la capacidad del movimiento –empatado en los sondeos con el Partido Demócrata (centroizquierda)– para dirigir todo un país.

Ahora “Raggi habla poco, aparece poco, el M5S intenta no hablar de Roma (…), mejor no llamar la atención”, dice a la AFP el profesor Giovanni Orsina de la universidad de Roma.

Los observadores italianos consideran que el fracaso del M5S en las recientes municipales parciales, donde quedó eliminado en la primera vuelta en las principales ciudades en juego, se debe en buena parte al caso de Roma.

Raggi y el M5S triunfaron denunciando a la antigua clase política y los casos de corrupción, y prometieron que las cosas cambiarían.

“Voté por por ella en la segunda vuelta, sin gran convicción pero con un poco de esperanza, y un año más tarde pensaba que algo se habría hecho” opina Massimo, habitante de la Ciudad Eterna. “Nunca he visto una ciudad tan sucia como Roma en este momento”.

“Los transportes públicos funcionan muy mal, todo está muy mal. Nada ha cambiado (…)” asegura.

– ‘Inicio catastrófico’ –

Raggi tuvo un inicio catastrófico: pese a que su victoria era esperada, tardó meses en constituir un equipo, varios de sus colaboradores dimitieron o fueron excluidos, otro fue detenido por corrupción y la alcaldesa sigue sin tener jefe de gabinete.

Este fiasco contrasta con el balance de Chiara Appendino, del M5S, elegida hace un año en Turín, y cuyo equipo constituido en diez días parece funcionar bien.

Ante esta situación, el líder del M5S, Beppe Grillo, ha puesto a Virginia Raggi bajo tutela.

“Podemos decir que el balance es catastrófico desde todo punto de vista (…). Raggi no ha sabido crear un equipo dirigente. No hay ninguna actividad de la administración. Es un alcaldesa interina que gestiona el día a día”, dice Orsina, quien dice que calles y rutas de la capital están “al nivel del tercer mundo”.

“No taponar los agujeros, no arreglar las calles, no limpìar los espacios verdes, no tallar los árboles: se ha elegido no hacer nada” coincide Fabrizio Ghera, jefe de los concejales del FDI (derecha) en la municipalidad.

La municipalidad 5 Estrellas sí tomó sin embargo una decisión considerada positiva: pese a la indignación del gobierno y del Comité olímpico italiano, retiró la candidatura de Roma a los Juegos de 2024, al considerarla “irresponsable” para una ciudad con una deuda de 13.000 millones de euros.

Según un sondeo en marzo, dos tercios de los romanos calificaron de “mala” la acción de la alcaldía y de Raggi. Desde entones, el calor ha agravado la situación en los transportes y la recogida de basuras.