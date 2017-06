"Amigo tranquilo, explotó el refrigerador": estos fueron los minutos previos al incendio en la Torre Grenfell

“Golpeó la puerta y dijo que había un incendio en su departamento. Eran exactamente las 12:50 a.m. porque estaba durmiendo y me despertó. El fuego era poco, en la cocina. Podía verlo porque la puerta de su departamento estaba abierta. No había ninguna alarma”, dijo Adam, de 41 años de edad.

Sin embargo, el fuego comenzó a expandirse con gran velocidad. Tanto, que cuatro minutos después, a las 12:54 a.m., las autoridades recibieron las primeras llamadas reportando el incendio. Los primeros auxilios llegaron la 01:00 a.m., pero tan solo 15 minutos después, la mayoría del edificio ya se estaba quemando, y a la 1:30 a.m. ya estaba cubierto en llamas.