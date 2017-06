Despega con éxito el cohete que lleva al "Suchai I”, el satélite 100% chileno

A las 23:30 hora de Chile del jueves comenzó la transmisión en vivo del lanzamiento del primer satélite 100% chileno, el “Suchai I”, desde el Centro Espacial Salish Dhawan India. En Chile, académicos y alumnos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (Fcfm) de la Universidad de Chile, creadores del proyecto, esperaban expectantes el despegue.

El nombre del nano cohéte tiene dos significados, el científico: Satélite de la Universidad de Chile para la Investigación Aeroespacial, sus siglas viene del inglés (Satellite of the University of Chile for Aerospace Investigation), y el que hace alusión a la palabra “suyai”, que en lengua mapudungún significa “esperanza”.

Pasadas las 23:50 horas despegó el cohete que llevaba en su interior el nano satélite entre los “C-H-I” de los físicos. De esta manera se cumplió con éxito la primera fase del proyecto.

Con palabras de orgullo hacia los estudiantes que estuvieron involucrados en el lanzamiento, el decano de la Fcfm, Patricio Aceituno, señalo que ser testigo de este evento “es una emoción muy fuerte después de tantos años en la Universidad (…) Valió la pena llegar a este momento”.

Posteriormente, a eso de las 00:16 horas del viernes se liberaron al espacio los 20 satélites que llevaba el cohete, entre ellos el “Suchai I”, cumpliendo así con éxito la segunda fase.

Entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana del viernes se podrá establecer contacto con el mini satélite a través de una señal en código morse que comprobaría que el “Suchai I” está funcionando.