Fiscal Arias señaló que "no está de acuerdo" con las sanciones impuestas por el fiscal nacional

El fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias, se refirió a la sanción de un 5% de su sueldo que recibió por parte del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a raíz de sus declaraciones sobre el caso de la Compañía General Eléctrica (CGE). En la causa de la que él era persecutor, se formalizaron a tres ingerieros de la empresa como presuntos autores de negligencia en el mega incendio de inicios del 2017.

Al respecto, el abogado indicó que “no está de acuerdo” con la medida, afirmando que “la pena de multa es una pena bastante alta en lo que dice relación con la escala de sanciones de naturaleza administrativa (…). Me sorprende, la verdad es que mi posición es que no he cometido ninguna infracción”.

El fiscal de La Araucanía, Cristian Paredes, encargado de instruir el sumario contra Arias, propuso sólo una amonestación escrita como medida disciplinaria, pero el Fiscal Nacional la cambió por una de carácter económico, aunque leve.

Consultado sobre su relación con Abbott, Arias descartó que haya algo personalizado, “no creo que haya nada particular”, señaló. No obstante, indicó que “lo que busco es trabajar tranquilo”.

En su resolución Abbott también sacó a Arias de la investigación sobre la grabación de un diálogo que sostuvo con las víctimas del incendio de Pumanque el 1 de febrero, derivando esta arista al fiscal regional del Maule, Mauricio Richards.

“La imposición de la sanción y la reasignación de la causa son facultades que nacen del Fiscal Nacional y en su ejercicio yo no puedo evaluarlas. Mauricio Richards es un muy buen fiscal, con muchos años de experiencia, y llevará muy bien esa causa”, dijo.

Los cargos levantado por el fiscal Paredes en el marco del sumario se realizaron por las infracciones al deber de desempeñar personal y fielmente las funciones de su cargo; al deber de obedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico; y al deber de guardar el secreto de la información de que tome conocimiento por razones de su cargo.