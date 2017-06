Incendio en centro comercial de Lima tiene en vilo a Perú: continúan cuatro personas desaparecidas

Cuatro personas desparecidas y cuatro bomberos heridos han sido reportadas, hasta el momento, en el voraz incendio que consume por más de 19 horas en el almacén de un antiguo centro comercial en el centro de Lima, utilizado como depósito de artículos de ferretería, según reportes oficiales.

El fuego, que no daba tregua, inició al promediar el mediodía del jueves en la capital peruana, en un inmueble conocido como “Galería Nicolini” plagado de baldes de pintura, balones de acetileno -que se usa para soldaduras- y productos inflamables. El siniestro ha movilizado a unas 60 unidades de bomberos y 500 miembros de distintas compañías.

“Tenemos cuatro personas que hasta ahora no hemos podido llegar a ellas. Hicimos todo lo posible pero no tenemos la certeza de poder hacerlo durante la noche. Si no baja la temperatura y nos gana el fuego, no vamos a poder”, dijo la madrugada del viernes a radio RPP el comandante del Cuerpo General de Bomberos, Fernando Campos.