Más de uno le creyó: esta es la historia de la pareja "respiratoria" que decía poder vivir sin comer

Las leyes de la ciencia del cuerpo humano son claras y las personas necesitamos alimentarnos para poder vivir. Sin embargo, en los medios estuvo dando vuelta las “experiencias” de una pareja que decía no comer para poder sobrevivir.



Akahi Ricardo y Camila Castillo, una pareja llamada “respiratoria”, afirmaban poder sobrevivir de “la energía del universo” y que se abstienen de comer, excepto un trozo fruta o caldo de vegetales tres veces a la semana.

Según varios medios, la pareja vive entre Ecuador y California, ya que Ricardo es ecuatoriano, y Castillo estadounidense.

“Los seres humanos pueden vivir fácilmente sin alimentos, siempre y cuando estén conectados con la energía que existe en todas las cosas y por medio de la respiración”, afirmaba Camila en un artículo difundido por varios medios chilenos e internacionales.

“Durante tres años, Akahi y yo no comimos nada y ahora sólo comemos de vez en cuando si estamos en una situación social o si simplemente queremos probar una fruta”, agregaba Camila.

“Con mi primer hijo, practiqué un embarazo respiratorio, el hambre era una sensación extraña para mí, así que viví completamente de la luz y no comí nada”, añade Camila.

Las afirmaciones desafían obviamente toda la ciencia conocida relativa al cuerpo humano. Snopes, un sitio web que comprueba los rumores de Internet, afirmó que era “incapaz de encontrar alguna evidencia que contradiga a la ciencia que dice que los seres humanos necesitan agua y comida para mantenerse con vida”.

Otras personas que han afirmado ser respiradores en el pasado han sido descubiertos comiendo. Jasmuheen, una mujer acreditada como la fundadora de la práctica respiratoria, fue vista una vez por los reporteros con una nevera completamente equipada (ella dijo que la comida pertenecía a su compañero) y fue descubierta pidiendo comida en un vuelo, (ella dijo que no la comió), según un perfil en The Guardian.

Cayeron en la mentira

Además de los problemas de salud que esta práctica puede acarrear, Ricardo y Castillo también se beneficiarán financieramente de la publicidad. Los dos venden un programa que promete en “un pago” darte “todas las herramientas que necesita para convertirse en una persona libre de alimentos”. En una declaración al New York Post el pasado 15 de junio, la pareja pareció rectificar algunas de sus declaraciones anteriores, diciendo: “Comemos, no con la misma frecuencia o intensidad que la persona promedio”.

Pero nada de eso impedía que esta historia se propagara rápidamente a través de Internet y las afirmaciones de la pareja fueron en gran parte presentadas como un hecho incuestionable. Yahoo, The Sun, The New York Post, The Independent, The Daily Mail y una serie de otros medios publicaron historias sobre la supuesta dieta de la pareja.