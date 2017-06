México le da cara a Trump: "El problema del narcotráfico es la alta demanda de EEUU"

El gobierno de México rechazó este jueves ser el “segundo país más violento del mundo” como aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje en Twitter.

“Aunque México tiene un problema significativo de violencia, México no es el segundo país más violento del mundo”, dijo la cancillería mexicana en un comunicado al señalar que países como Honduras, Venezuela, Belice, Colombia y Brasil, tienen tasas de homicidio más altas de la que tiene México.

Este jueves, Trump dijo en Twitter que “México fue calificado como el segundo país más mortífero en el mundo después de Siria” y repitió su propuesta de construir un muro entre ambos países.

Mexico was just ranked the second deadliest country in the world, after only Syria. Drug trade is largely the cause. We will BUILD THE WALL!

