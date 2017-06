¿Por qué el nombre del satélite chileno es "Suchai I"?

Ya está en el espacio el primer satélite construido 100% por un equipo científico chileno. Su nombre es “Suchai I” y fue desarrollado por un equipo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (Fcfm) de la Universidad de Chile el año. El primer satélite criollo fue lanzado desde el Centro Espacial Salish Dhawan, en India, durante la noche del jueves según el horario nacional.

Así es la estructura del satélite criollo. / Universidad de Chile

Mucho se ha especulado respecto a su nombre. ¿Qué significa realmente este nombre que suena distinto o incluso con un toque oriental? “Suchai I” nace desde varios factores. Primero, el número romano que lo acompaña “I”, hace referencia a que es el primero de su clase en ser producido en nuestro país. Podemos confirmar este dato, ya que desde la Universidad de Chile señalaron que ya están en proceso de construcción dos proyectos más.

Los dos significados detrás del nombre

“Suchai” más que un nombre, es una sigla, en este caso en inglés. Significa “Satellite of the University of Chile for Aerospace Investigation“, lo que traducido al español es “Satélite de la Universidad de Chile para Investigación Aeroespacial”. Si se hubiese considerado la sigla en español, en rigor, debiese haber tenido el nombre de “Suchia”.

Sin embargo, la elección final podría explicarse por su segundo significado, un poco menos obvio, pero cargado de un sentido cultural y de identidad nacional. En la lengua del pueblo Mapuche, el Mapudungún, “suyai”significa “esperanza”.

En este sentido, “Suchai I” simboliza la esperanza de este equipo de científicos, y de todo un país, ante el primer hito en la carrera espacial de Chile. Pronto, seguirán su ejemplo los otros dos proyectos más, también bajo el nombre de “Suchai” (II y III).