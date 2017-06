Senador Lagos Weber es dado de alta con 30 días de reposo domiciliario

El senador Ricardo Lagos Weber fue dado de alta este sábado con 30 días de reposo domiciario luego de permanecer desde inicios de semana internado en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso a raíz de un infarto al miocardio.

El parlametario llegó al centro asistencial por sus propios medios conduciendo su automóvil en la madrugada del martes tras sentir un intenso dolor de pecho. Según los médicos gracias a la rapidez con que llegó Lagos Weber al hospital, pudieron realizar un procedimiento trombolítico sistémico, el que permitió evitar un cuadro que podría haberle costado la vida.

Después de unos minutos en que el dolor no cedía y yo sentía que aumentaba una presión en el pecho, decidí vestirme, sacar el auto y partir al hospital”

Tras obtener el alta médica, el parlamentario explicó que el día del incidente “me sentí muy mal, tuve un fuerte dolor en el pecho que no era habitual en mi persona porque hago harto deporte, me pareció muy raro y después de unos minutos en que el dolor no cedía y yo sentía que aumentaba una presión en el pecho, decidí vestirme, sacar el auto y partir al hospital”.

Asimismo, enfatizó en que “ha sido bien fuerte lo que ha ocurrido. Uno tiene que sacar el pie del acelerador un poco, mirar a su alrededor, valorar lo que uno tiene, decirle a los que se tiene cerca que los quiere, dejarse querer un poco más y valorar la vida y las prioridades”.

Yo no me pierdo mi responsabilidad como senador, no voy a hablar de política ni de la reelección. En el corto plazo, me quedo con esta experiencia fuerte que he superado bien (…)”

“Yo no me pierdo mi responsabilidad como senador, no voy a hablar de política ni de la reelección. En el corto plazo, me quedo con esta experiencia fuerte que he superado bien, tengo cuatro stends en dos arterias gracias al equipo médico en una sala que parecía la Guerra de las Galaxias por lo moderna”, añadió.

30 días de reposo

El jefe de la Unidad Médica de Agudos, Felipe Fuentes, destacó la satisfactoria evolución de Lagos Weber, asegurando que “es bastante buena en relación a lo precoz de la consulta que tuvo y el mínimo impacto a nivel cardíaco por lo que egresó sin inconvenientes el día de hoy”.

Eso sí, el facultativo advirtió que el hijo del ex Presidente Ricardo Lagos “fue egresado, pero no dado de alta, debe mantener con el reposo en su domicilio”.

El senador necesitará al menos unos 30 días de reposo que realizará en su hogar para luego continuar con sus actividades habituales en el Congreso.