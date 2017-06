Naufragio de embarcación turística deja 6 muertos y alrededor de 31 desaparecidos en Colombia

A tres días de la explosión en la mina de carbón que dejó 13 víctimas fatales en Colombia una nueva tragedia enluta al país. Al menos 6 muertos y alrededor de 31 desaparecidos dejó el naufragio este domingo de una embarcación turística que trasladaba a unas 170 personas aproximadamente en la represa El Peñol-Guatapé.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos (UNGRD) reportaron “seis personas muertas, cuatro mujeres y dos hombres” hasta el momento.

“Tres fallecieron en el hospital después de ser rescatados y tres que fueron recuperados sin vida en el sitio del accidente”, indicó el gobernador en declaraciones a la prensa.

La autoridad habló de “alrededor de 170 personas” a bordo de “El Almirante”, una embarcación de cuatro pisos que naufragó hacia las 14:00 horas locales.

Causas desconocidas

Por el momento, la gobernación no ha reportado la identidad de los pasajeros ni las causas del accidente. No obstante, según lo que se ha conocido por parte de una sobreviviente los pasajeros no estaban utilizando chalecos salvavidas durante el viaje.

“No existe registro ni identificación de pasajeros que abordaron la embarcación”, afirmó Pérez, y agregó que por ahora se sabe que “en la capilla del municipio de Guatapé hay familias preguntando por un total de 16 desaparecidos” y que “133 personas fueron rescatadas en buen estado de salud”.

El presidente Juan Manuel Santos se trasladó a la zona para atender la emergencia e indicó que expertos de la Armada llegarán el lunes al lugar para investigar las razones del naufragio.

“Lo que me informan hasta el momento es que la embarcación tenía un cupo mayor al número de personas (a bordo), o sea que no fue por sobre cupo la forma como se hundió, que fue muy rápido, muy de repente. Nos deja con un interrogante” sobre qué ocurrió, afirmó el mandatario.

Las operaciones de rescate, a cargo de buzos de la policía y los bomberos, se suspendieron debido a “que hay tormentas eléctricas sobre el embalse” y se reanudarán a primera hora del lunes, señaló el gobernador.