¿Por qué Chile tiene celulares hasta un 99% más económicos que Argentina?

Cada año son miles los compatriotas que cruzan la cordillera en busca de ofertas. Ropa, libros, o productos tecnológicos son la preferencia de aquellos chilenos que viajan a Argentina para ahorrarse unos pesos, pero lo que pocos saben es que, si de celulares se trata, los precios son mejores en nuestro territorio.

Eso fue lo que reveló un estudio hecho por la consultora IntegraGo. El análisis demostró que el iPhone 7 es un 96% más barato en Chile que en el país trasandino. Aquella cifra, sin embargo, alcanza un 99% al hablar del 7 Plus.

Según consiga La Nación de Argentina, Enrique Carrier, de la consultora Carrier y Asociados y especialista en telecomunicaciones, el iPhone tiene un “tratamiento tributario distinto” porque es totalmente importado, entonces se pagan aranceles y derechos de importación, y eso explica que sea tanto más caro.

Otro modelo como el Huawei P9, es un 31% más caro en Argentina, mientras que el Moto Z Play lo es un 49%.

“Samsung y Motorola tienen un tratamiento diferencial, por ser armados localmente en Tierra del Fuego. Los de Huawei también probablemente se hagan en el Sur”, agregó el experto.

Hay otros teléfonos, en cambio, que no presentan diferencias tan grandes. Es el caso del S8, que en Argentina cuesta cerca de US$ 1151 dólares, y acá en Chile US$ 1029; es decir, presentan una diferencia de 12%.

“En este caso la diferencia es muy pequeña, y si le sumamos que en la Argentina los compradores pueden acceder a un crédito, no conviene comprar afuera. Samsung quiere romper con esa brecha al igual que otras empresas en Tierra del Fuego y empiezan a posicionar sus productos respecto de Chile”, explicó al medio trasandino Pablo Frutos, de IntegraGo.

Este mismo modelo, el S8, en México cuesta casi US$ 960 y en Colombia US$ 1024, en ambos casos también son más baratos.

Finalmente, Frutos señaló que los precios del iPhone en Argentina tienen que ver con el tipo de producción, ya que traen los productos de China.

Pero es optimista de cara al futuro: “Se está empezando a lograr que lo que se fabrica localmente pueda competir internacionalmente”, concluyó.