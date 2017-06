Debate de Chile Vamos: Tensión primó por sobre la discusión de ideas

El debate comenzó abordando los dichos de Ossandón en contra de Piñera y lo que sucedió en el debate radial. El ex alcalde de Puente Alto señaló que no tenía pruebas para involucrar a Piñera en lo que a su parecer fue “un complot bien organizado” y continuó atacando al ex mandatario señalando “yo no miento, solo digo lo que dice la justicia”. Esta dinámica estuvo presente en gran parte del debate de Chile Vamos, donde una serie de ataques de lado a lado se vieron entre Piñera y Ossandón.

El candidato de Evópoli, Felipe Kast, sin bien no inició ninguna pelea en esta dinámica, si tuvo que responder en un par de ocasiones al senador Ossandón, quien aludió en al menos dos ocasiones a su esposa.

Los principales temas tratados

A pesar de que la mayor parte del debate se desarrolló en torno a ataques de lado a lado, si hubieron algunos temas que pudieron ser tratados con mayor profundidad, como la ley de pesca, educación, delincuencia y algunos otros.

Sobre la ley de pesca, Piñera señaló que el gran beneficio de ésta fue proteger el producto pesquero que estaba en vías de agotarse. Sin embargo, Ossandón arremetió de nuevo señalando que se trataba de “una ley corrupta”. Ante la pregunta del periodista Matías Del Río, sobre antecedentes que avalaran sus dichos el candidato Manuel José Ossandón no tuvo ninguno, argumentando con frases como “está a la vista” y “todos lo saben”.

En materia educacional, se abordaron varias aristas como la gratuidad, los liceos de excelencia y también se abordó cuando Felipe Kast destacó la importancia que tiene el deporte en la educación cubana, respondiendo a una pregunta de Manuel José Ossandón. Sin duda, gratuidad fue el tema de educación que más revuelo generó.

Todo comenzó cuando se le preguntó a Manuel José Ossandón si es que encontraba justo que con la gratuidad universal, todos los chilenos tuvieran que financiar parte de la educación de sus ocho hijos, siendo que pertenece al sector más acomodado de la población. Ante esto Ossandón, quien durante toda su campaña ha señalado apoyar la gratuidad en la educación superior señaló “todo el mundo sabe que es imposible que exista la educación gratuita. Yo lo que planteo es mejorar lo que ha hecho Bachelet, porque no todo lo que ha hecho este Gobierno es malo”.

Antes de comenzar el debate, no se esperaba el clima que finalmente tuvo: con constantes ataques y poca discusión de propuestas e ideas. / Aton

Kast podría señalarse como el ganador de este debate

Cuesta señalar quién ganó el debate, ya que no existió mucho espacio para la discusión de ideas y propuestas. Fácilmente un 60% de la instancia se centró en la pelea Ossandón-Piñera o los nuevos roces que Ossandón generó contra Kast. Sin embargo, si la evaluación respondiera al candidato que más logró comunicar sobre su visión y quien más controló impulsos emocionales, el gran vencedor sería Felipe Kast.

Conclusiones generales en primera instancia

A poco más de una hora de terminado este debate, y sin grandes reacciones sobre el evento debido a la hora, la principal conclusión que dejó esta instancia fue que entre Ossandón y los otros candidatos difícilmente podría existir un trabajo en conjunto.

En el caso de la combinación Piñera-Kast, al ser consultado el segundo sobre si “accedería a ser nuevamente ministro de Piñera”, contestó que en primera instancia el está al servicio de su partido, Evópoli, y que con ellos deberá tomar una decisión. En el caso de Ossandón, se descartó esa posibilidad.

Manuel José Ossandón señaló al menos 5 veces tener amplia experiencia por haber sido alcalde de Puente Alto, Sebastián Piñera cayó en una lógica similar citando constantemente los logros de su Gobierno anterior, y finalmente, Felipe Kast planteó un gran contraste defendiendo posturas más liberales y enfatizando en que quiere gobernar con todos, izquierda incluida, poniendo al país como prioridad y dejando atrás la lógica del “Si” y el “No”. Con esto, se refería al escenario previo a la democracia.

Los mensajes de cierre de cada candidato

Para concluir el debate, cada candidato contó con un minuto para hablar sobre su proyecto país. En resumen, Ossandón señaló que “un Presidente no es un gerente. No sacamos nada con volver a lo de antes. Separemos a Chile de los negocios”.

En el caso de Sebastián Piñera, enfatizó en tener “fe en mis compatriotas y esperanza en el futuro. Juntos trabajaremos en las prioridades de los chilenos”. Agregó que en La Moneda, durante su Gobierno anterior, cumplieron y aprendieron. “No somos populistas” señaló, para finalmente bendecir al país, a todos los chilenos y agregar que “se vienen tiempos mejores”.

Finalmente, Felipe Kast reiteró su compromiso con los niños y la primera infancia, ubicándolos como el pilar más importante del país. “El verdadero desafío es construir un Gobierno de unidad nacional centrado en los niños. Un Gobierno que plantee más oportunidades para quienes hoy son invisibles”, dijo el candidato de Evópoli.

En el programa también se recordó que este 2 de julio podrán votar todos aquellos que se encuentren militando en los partidos de las coaliciones que tengan elecciones primarias, como también todas las personas independientes. Es decir, aquellas que no poseen afiliación política a partido alguno.