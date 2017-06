EEUU advierte que Asad estaría preparando ataque químico y amenaza a Siria

“Estados Unidos ha identificado la posible preparación de otro ataque con armas químicas por parte del régimen de Asad que podría provocar una masacre de civiles, incluyendo niños inocentes”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en un comunicado la noche del lunes.

La Casa Blanca anunció que los preparativos son similares a los llevados a cabo por el régimen de Asad antes de lanzar un ataque químico contra una ciudad controlada por rebeldes el pasado 4 de abril.

En esa ocasión, Washington lanzó como represalia 59 misiles contra una base aérea siria, lo que supuso la primera intervención armada de Estados Unidos contra el régimen de Damasco.

“Si Asad realiza otro asesinato masivo con un ataque de armas químicas, él y sus militares pagarán un alto precio”, advirtió Spicer.

“Cualquier nuevo ataque contra la población siria será atribuido a Asad, pero también a Rusia y a Irán, que lo han ayudado a matar a su propio pueblo”, aseguró el lunes por la noche por Twitter, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley.

Any further attacks done to the people of Syria will be blamed on Assad, but also on Russia & Iran who support him killing his own people.

— Nikki Haley (@nikkihaley) June 27, 2017