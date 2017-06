Premian a las empresas más innovadoras del país: telecomunicaciones lidera el listado

En su cuarta versión, el “Best Place to Innovate”, -ranking que premia anualmente a las empresas más innovadoras del país-, reveló que el sector de las telecomunicaciones se impuso por lejos como la industria más innovadora de Chile.

El estudio de percepción fue elaborado por GFK Adimak con el patrocinio del Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología de la universidad Adolfo Ibañez, Microsoft, XPGConsultNet y América Retail.

La investigación se basó en un estudio cuantitativo a través de encuestas estructuradas, realizadas a hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en todas las regiones del país.

En cuanto a los resultados por industria 2017, el sector de las telecomunicaciones se impuso ampliamente como el más innovador, seguido por el rubro de la energía, servicios financieros, automotriz, retail canal moderno, minería y laboratorios farmacéuticos, entre otros.

“Las telecomunicaciones han ido mutando con el paso de los años. Si antes, por ejemplo, uno pagaba por los minutos de su celular, hoy paga por gigas y los minutos son gratis. En unos años más los gigas serán gratis y pagaremos por otra cosa”, reflexiona Pablo Pastene, Director del Centro de Innovación, Emprendimiento y Tecnología (CIET) de la UAI.

El experto agrega que “esta es una industria que seguirá viendo avances. No me gusta hablar de teléfonos, porque uno no los usa sólo para llamar. Hoy son miles los usos que se les dan a las herramientas de telecomunicaciones por lo que que su valor ha ido creciendo, y esa es la percepción que tiene la gente, de que es una industria que avanza”.

Finalmente, Pastene destaca que “a nivel Latinoamericano, si de innovación se trata, Chile está posicionado por sobre Brasil, o Argentina. Pero a nivel mundial la tarea es mayor.

En ese sentido, Willem F. Schol, Presidente de Best Place to Innovate, señala que “si una empresa está realmente interesada en convertirse en innovadora debe ser capaz de evolucionar a través de lo que nosotros llamamos el camino de la InnovAccion”.

Las más innovadoras

En su versión 2017, resultaron reconocidas en el marco de “Best Place to Innovate”, las siguientes empresas.