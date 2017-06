"Cheque sin fondos": modificación al Transantiago tendrá recursos sólo para 4 años

A partir de octubre de 2018 el Transantiago experimentará evidentes cambios en el 50% del servicio. Los 4 operadores que culminan sus compromisos se ampliarán a 6, los cuales deberán cumplir las condiciones plasmadas por la autoridad en las bases de licitación que hoy son revisadas por Contraloría. Sin embargo, los recursos que se requerirán sólo estarán asegurados durante 4 de los 10 años contemplados.

En la actualidad, el Transantiago es financiado por el Estado a través de una ley que contempla un subsidio permanente y otro transitorio hasta 2022. Entre ambos inyectaron en 2017 aproximadamente US $360 millones, monto que subirá US $60 millones en 2018 al sumarse los costos que implicará el funcionamiento de las líneas 3 y 6 del Metro. Además, la legislación contempla que la misma cifra transferida al sistema de transporte público capitalino se destinará a las regiones a través de la Ley Espejo, es decir, el próximo año se requerirán al menos US $820 millones.

Según explicó la ministra de Transportes, Paola Tapia, los nuevos contratos no requerirán dinero adicional al actual, no obstante los recursos sólo estarán asegurado por 4 años, dado la fecha final que posee el subsidio transitorio.

“El equilibrio financiero del sistema se logra gracias al equilibro de la ley vigente, que incorpora un subsidio permanente y otro transitorio. Proyectado ambos en el tiempo se entiende que se produce el pleno equilibrio y se encuentra financiado este proceso”, indicó.

No obstante, dado el cálculo realizado por este gobierno, luego que en 2022 culmine el subsidio transitorio se requerirán recursos similares e, incluso superiores según las obras de metro, para financiar el sistema.

“Nosotros nos hemos hecho cargo de los mecanismo de financiamiento, pero los próximos gobiernos tienen que analizar los subsidios que se requieren en su tiempo”, sostuvo la secretaria de Estado.

Revisión extraordinaria

En la actualidad las empresas tienen la posibilidad de negociar cada dos años los pagos que reciben desde el Estado, además de una opción extraordinaria que es solicitada cuando consideran que sus ingresos disminuyen debido a hechos ajenos a la operación.

En este sentido, los próximos contratos eliminarán la revisión bianual, manteniendo la negociación extraordinaria en 4 casos que “se alteren las condiciones originales del negocio”, aseguró Eric Martin, secretario técnico de Estrategia y Planificación.

Roadshow

Este 12 de julio el Ministerio de Transportes presentará a los fabricantes de buses internacionales interesados en el sistema de transporte público capitalino, las posibilidades de inversión que surgirán a partir de la próxima licitación.

En el evento, las empresas podrán conocer los requisitos que se exigirá para los nuevos 3 mil buses que ingresen al sistema a partir de octubre 2018, entre los que destacan por obligación 90 eléctricos y otros 90 con características especiales, como a gas, piso bajo, aire acondicionado, etc. A ello, se sumará la exigencia medioambiental que permitirá circular sólo vehículos con la norma Euro VI.