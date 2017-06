Científicos advierten por inminente evento que cambiará para siempre el paisaje de la Antártica

Un nuevo informe respecto del avance en la grieta de la plataforma Larsen C, en la Antártica, fue publicada este miércoles por los científicos responsables del Proyecto MIDAS, que investiga los efectos del calentamiento global en el continente helado.

El informe da cuenta de la preocupación por el aumento en la velocidad de la grieta, que en los últimos cuatro días se ha triplicado.

“La parte de iceberg de la plataforma de hielo Larsen C se ha triplicado en velocidad a más de 10 metros por día entre el 24 y el 27 de junio”, dice el informe elaborado por los científicos ingleses Martin O’Leary y Adrian Luckman.

The soon-to-be-iceberg has tripled in speed over the last few days – the fastest speeds ever recorded on Larsen C: https://t.co/01vdUsOxDf pic.twitter.com/IHKSUwfUkc

— Project MIDAS (@MIDASOnIce) June 28, 2017