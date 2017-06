Daños en el borde costero: el negativo diagnóstico de expertos ante el aumento del fenómeno de las marejadas

Las edificaciones en las cercanías de la playa: por ahí hay algunos que dicen que ‘los desastres naturales no existen, sino que vienen por la presencia personas en lugares que no deben estar’ y justamente la presión inmobiliaria en el borde costero está haciendo haciendo más notorio la existencia de estos fenómenos porque construyen viviendas y propiedades en lugares que son amenazados. Lo mismo ha pasado con los aluviones en el norte, las casas están construidas donde están los cauces de los ríos y estamos preocupados porque la casa se destruyó, cuando deberíamos estar preocupados porque la casa no se construya ahí. También hay una materia desde el punto de vista de la planificación urbana que se tiene que trabajar, porque no necesariamente todo es proteger lo que se construya. La presión inmobiliaria es un factor determinante en este tema”.