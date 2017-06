Quién es Óscar Pérez: el policía y actor que llama a la sublevación en Venezuela

Óscar Pérez es el nombre de la persona que pilotó un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Interior y Justicia durante la tarde de ayer.

Pérez es inspector del Cicpc, miembro de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) y jefe de Operaciones Aéreas.

El funcionario también es piloto de helicópteros, buzo de combate y paracaidista libre.

“Soy un hombre que sale a la calle sin saber si va a volver a la casa porque la muerte forma parte de la evolución”, se lee en una descripción de Pérez sobre sí mismo.

Pérez, de 36 años, robó este martes un helicóptero de la base base aérea del Generalísimo Francisco de Miranda y junto a otros policías voló a la sede del ministerio del Interior y realizó 15 disparos. Después, se dirigieron al Tribunal Supremo de Justicia y lanzaron al menos cuatro granadas. En las imágenes difundidas por todas las televisiones se ve al inspector a bordo de la aeronave mientras despliega una pancarta en la que se leía “350 libertad” en alusión al artículo de la Constitución que llama a desconocer “cualquier régimen” que actúe contra las garantías democráticas.

El inspector es sumamente activo en Instagram, donde tiene más de 220.000 seguidores y 900 publicaciones en las que se le ve en el desempeño de su trabajo, realizando actividades benéficas, recogiendo premios o posando como actor. También publica vídeos en los que hace reflexiones sobre cuestiones cívicas y manifiesta un alto sentido del deber.

Recordado entrenamientos. #k9 #policía #cicpc #comando #operadortactico #policedog #parachute #actor #malinois #dog #cine #fimls Una publicación compartida de OSCAR PEREZ (@oscarperezgv) el 9 de Abr de 2017 a la(s) 8:36 PDT

“Todos los días me levanto y me despido de mis hijos, susurrando les digo dios los proteja desde el cielo, que yo lo haré en la tierra, les doy el ‘hasta luego’, pero al cerrar la puerta el designio divino determinará si volveré, esa es la vida de los que eligieron al igual que yo servir a su nación, no importa el riesgo lo que importa es la justicia y devolver la fé (sic) al pueblo”, asegura en uno de sus posts.

El inspector de policía también es conocido en Venezuela por haber protagonizado el largometraje Oscar Rivas Gamboa, Muerte Suspendida (2017). También fue co-productor de la cinta, con la que quiere “llegar a la mente de los jóvenes de las barriadas” para que se “den cuenta que pueden ser productivos y buenos ciudadanos”.