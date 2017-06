Este sábado 1 de julio salario mínimo sube a $270 mil

Tal como estaba previsto en la ley que se aprobó en junio del año pasado, este sábado 1 de julio el salario mínimo registra un nuevo incremento de 6 mil pesos, que lo ubica en los $270 mil.

Según cifras del Ministerio del Trabajo, este aumento beneficiará a más de 190 mil personas en el país que se rigen por el Código del Trabajo.

Cabe recordar que este año el aumento se produce en forma automática, luego que el año pasado el Gobierno presentara una propuesta de reajuste de $26 mil en un período de 18 meses, la cual fue aprobada por el Congreso Nacional. Por ello, a contar del 1 de enero de 2018 este ingreso alcanzará los $276.000.

“Cuando se inició el Gobierno el ingreso mínimo era de $210 mil, este sábado llegará a $270 mil y en enero próximo alcanzará a $276 mil, lo que habla de preocupación de Presidenta Bachelet por mejorar las condiciones laborales y la dignidad de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país”, señaló la ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss.

Cabe recordar que también se reajustan los salarios para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad. Este ingreso mínimo ascenderá a $201.561, y a contar del 1 de enero de 2018 tendrá un valor de $206.041.

Otros incrementos presupuestados son a la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares:

También aumentan la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, alcanzando a $11.091 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $283.312; de $6.806 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $283.312 y no exceda los $413.808; y de $2.151 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $413.808 y no exceda los $645.400.