Sin competir: ¿Guillier y Goic serían los principales perdedores de las primarias?

Este domingo 2 de julio se realizarán las primarias presidenciables de los conglomerados del Frente Amplio y Chile Vamos, donde saldrán los dos vencedores para convertirse en candidatos de la elección presidencial del 19 de noviembre.

En estos comicios no participarán los representantes de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, ni Carolina Goic, por lo que en las últimas semanas han tenido una baja en apariciones mediáticas, lo que podría traer consecuencias a futuro, de acuerdo a analistas políticos.

“Este fue un gran error estratégico y pronto se tendrá que evaluar el impacto que provocará, ya que tanto Guillier como Goic han desaparecido del escenario mediático, no tuvieron acceso a la franja ni a debate, lo que tiene un costo grande para el posicionamiento de imagen y recordación inmediata”, explica Patricio Gajardo, analista político de Facultad de Derecho USS.

Visión compartida es la que tiene el cientista político de la Usach, Rodrigo Osorio, quien además afirma que si bien puede presentar una baja, pueden lograr un reposicionamiento de cara al 19 de noviembre.

“Claramente van a pasar sin pena ni gloria, es sabido que no están haciendo campaña porque el foco no está en ellos, pero esto no quita que pueda cambiar después, porque según los cálculos el ganador va a estar entre el candidato de la Nueva Mayoría y la derecha, es poco probable que el Frente Amplio tome delantera”, sostiene.

Uno de los puntos centrales de preocupación para el pacto alineado con el gobierno podría ser la baja en la exposición, pero analistas explican que esta votación tiene que ver con el grupo de electores más duros, por lo que plantear una correlación fija entre primarias y las elecciones de noviembre no sería posible.

“Ahora lo que está haciendo la gente es mirar, por lo que no se puede proyectar un resultado electoral, es más la Nueva Mayoría puede tomar esto como una oportunidad, porque si van pocos votantes no les afectará en su imagen“, asegura Marco Moreno, decano de la Facultad Ciencias Políticas y Adm. Pública U. Central.