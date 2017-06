EEUU: Alerta en Nueva York por tiroteo en hospital del Bronx

Varias personas resultaron heridas en un tiroteo al interior del Hospital Libanés del Bronx. De acuerdo con la información entregada por la policía hasta el momento, se registran entre cinco a seis heridos.

El hecho se desarrolló a eso de las 15:00 hora local en el establecimiento de salud ubicado al norte de la ciudad de Nueva York, donde un antiguo empleado del hospital al parecer armado con un subfusil automático M16 disparó contra el personal, según las primeras informaciones difundidas por los medios estadounidenses.

Se trataría del médico Henry Bello, quien se había suicidado dentro de la unidad médica. Aún se desconoce qué le motivó a disparar a varias personas dentro del hospital, algunos de ellos aparentemente colegas suyos.

La policía Nueva York confirmó la muerte del responsable del tiroteo a través de su cuenta de Twitter.

UPDATE: The shooter is deceased. Several others are injured regarding the shooting at Bronx Lebanon Hospital.

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 30, 2017