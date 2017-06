Expertos en cambio climático advierten que tenemos tres años para salvar al planeta de la destrucción

Las advertencias sobre el calentamiento global han acelerado su ritmo en los últimos meses, así como el ambiente político con el anuncio formal de Donald Trump de la retirada de Estados Unidos del acuerdo de París . El tiempo de este año ha batido récords de altas temperaturas en algunas regiones, como el reciente ejemplo de Irán, donde se llegaron a temperaturas de 54 ºC , la temperatura más alta jamás registrada, siendo los últimos tres años, los más calurosos registrados.

Pero mientras que las temperaturas han aumentado, las emisiones globales de dióxido de carbono se han mantenido prácticamente estable durante estos últimos tres años. Esto da esperanza de que los peores efectos irreversibles del cambio climático – devastadoras sequías, inundaciones, olas de calor y aumento del nivel del mar – puedan ser evitados, según una carta publicada en la revista Nature esta semana.

Los autores de esta carta, publicado por seis expertos, entre ellos el ex jefe de clima de la ONU Christiana Figueres y Hans Joachim Schellnhuber del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, argumentan que los próximos tres años serán cruciales. Argumentan que la humanidad debe absolutamente utilizar los próximos tres años para iniciar la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero, o de lo contrario no se podrá mantener el calentamiento bajo el límite de los 2°C fijado por el acuerdo de París, advierten expertos y científicos.

When it comes to climate change, timing is everything. Thanks to all who contributed to this Comment in Nature https://t.co/U0YHegZZ6s

— Christiana Figueres (@CFigueres) June 29, 2017