Jóvenes que han renegociado sus deudas deben más de $16 millones en promedio

Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Juventud, el 33% de los jóvenes entre 15 y 29 años declara tener una deuda a su nombre, ya sea vencida o al día. Específicamente, el tramo entre 15 y 19 son el 4%, entre 20 y 24 años el 36% y entre 25 y 29 años el 55%.

Esas cifras reflejan la realidad financiera de los jóvenes de nuestro país y que, de alguna manera, dan cuenta de otro dato no menor. Según la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), desde que entró en vigencia la nueva ley de quiebra en octubre pasado, 2.387 personas se han acercado para poder renegociar sus deudas, logrando llegar a un acuerdo con sus acreedores.

De ese total, el 10,4% (248), han sido jóvenes que tienen entre 18 y 29 años, por un monto total de deuda vencida y al día de $16.081.136 ($18.119.381 ellas y $13.023.769 ellos).

Cabe recordar que la norma indica que las personas que pueden acogerse a la renegociación son aquellas que tienen que cumplir requisitos como tener dos o más obligaciones vencidas por más de 90 días corridos, que sean por motivos distintos y que sumen en total más de 80 Unidades de Fomento (poco más de $2,1 millones).

A juicio de Nicolás Farfán, director nacional del Injuv, que 1 de cada 10 personas que renegocia deudas que no puede pagar sean jóvenes “es una cifra importante” y subraya que llama la atención que “el mayor endeudamiento, en este caso la insolvencia, es entre el público entre los 25 y 29 años, es decir, que se están iniciando en su vida profesional”.

Más optimista es el superintendente de la Superir, Hugo Sánchez, para quien esta cifra “demuestran que el interés por parte de los jóvenes que quieren renegociar sus deudas y cumplir con sus acreedores ha ido en aumento”, esto a más de dos años de vigencia de la ley.

Las principales causas de por qué los jóvenes están endeudados son por créditos universitarios, tarjetas de casas comerciales y préstamos de consumo.

Urzúa subraya que en nuestro país “aún tenemos un bajo nivel de cultura financiera (…) Nos falta entender que cuando tenemos un cupo de $500 mil no es que me los estén regalando, me la están prestando y que me van a cobrar más que eso por los intereses”.