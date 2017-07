Armada advierte por "marejadas anormales" a partir de este lunes

Olas de hasta 5 metros son las que se esperan a partir de este lunes 3 de julio hasta el sábado 8, según el Centro Metereológico Marítimo de Valparaíso, quien emitió este aviso sobre marejadas anormales entre el sector del Golfo de Penas (Aysén) hasta Arica, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández.

De acuerdo a la información entregada, se estima que las marejadas alcancen su mayor desarrollo en las respectivas hora de pleamar y según las condiciones de viento local. Este aviso corresponde al número 29 en lo que va del año.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, teniente Felipe Rifo, explicó que “hemos categorizado este aviso de marejadas como anormales, debido a la altura de la ola, la cual puede llegar hasta los 5 metros de componente suroeste, afectando con mayor intensidad el norte de nuestro país entre los días miércoles y jueves de esta semana”.

Agregó que en Viña del Mar, sectores mas protegidos como la avenida Perú y el paseo Juan de Saavedra, entre otros, no serán afectados como el anterior fin de semana largo, debido a que la configuración de la bahía los mantiene más protegidos en la dirección de esta marejada.

Finalmente, la autoridad marítima hizo un llamado a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad, evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas (playas no aptas para el baño), y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin debida autorización.