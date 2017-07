Beatriz Sánchez se retracta por frase de “estado totalitario” a gobierno de Allende

Durante la mañana de este sábado, la precandidata presidencial por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se retractó de la frase que mencionó en una entrevista con la revista Paula, donde repasaban varios aspectos de su vida, y el preguntaron sobre si se sentía cómoda con el modelo de Salvador Allende, ante lo cual contestó.

“No es lo mismo porque estamos en otro contexto. Yo prefiero un estado que no sea totalitario porque no creo en un estado totalitario, pero sí en uno robusto, que pueda emprender y mover la economía si no la mueve el privado”, expresó Sánchez.

Estas declaraciones generaron diversas repercusiones en las redes sociales criticando su frase, acto seguido la candidata del Frente Amplio, salió a aclarar su respuesta con una notoria autocrítica.

“He dicho que Allende es inspirador para nuestros desafíos. En Paula intenté responder adelantándome a eterna caricatura al FA y me equivoqué”, señaló Sánchez a través de twitter.

“Comparto sueño de Allende de justicia con democracia y libertad, lejos de totalitarismo con q hoy y ayer caricaturizan a transformadores”, finalizó por la misma red social.