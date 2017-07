La Casa Blanca sin los colores del arcoíris: Trump no reconoció el mes del Orgullo LGTBI

El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, ha roto con la tradición de reconocer oficialmente el mes de junio como el Mes del Orgullo LGTBI, pese a que algunos miembros de su gabinete sí tuvieron palabras de distinción al respecto.

El secretario de Estado, Rex Tillerson, reconoció el mes del Orgullo Gay una semana después de su comienzo, condenando “la violencia y la discriminación” contra la comunidad LGTBI en el extranjero.

Asimismo, la hija del mandatario, Ivanka Trump, destacó la celebración apenas comenzó junio. “Este mes celebramos y honramos a la comunidad #LGBTQ”, escribió ella el 2 de junio.

Logging back on after Shavuot, wishing everyone a joyful #Pride2017. This month we celebrate and honor the #LGBTQ community.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 2, 2017