Turquía: Orgullo "trans" marchará a pesar de prohibición en Estambul

Las autoridades de Estambul prohibieron este sábado una manifestación organizada en pro de la defensa de los transexuales, una semana después de la represión con balas de goma de la marcha del orgullo gay en esta ciudad.

La oficina del gobernador de Estambul explicó en un comunicado que el lugar escogido por los manifestantes, la plaza Taksim, en la ribera europea de la ciudad, no era apropiado y que no se presentó el pedido de autorización correspondiente.

“Luego de estudiar la situación (…) se decidió no entregar la autorización para este acontecimiento”, indicó la oficina del gobernador.

Pero los organizadores proclamaron en su página Facebook que no admitían “la prohibición y estarían en Taksim mañana (por el domingo) para la Trans Pride”.

Hasta 2014 la manifestación del orgullo gay atrajo a miles de manifestantes cada año en Estambul. Pero desde entonces está prohibida y la policía reprime las manifestaciones.

La “Trans Pride” aspira a ser la octava manifestación de este tipo, pero los últimos años también fue reprimida.

Los críticos estiman que esta represión es una consecuencia de la influencia cada vez mayor del partido islamo-conservador AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan.