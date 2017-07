Boston: Policía reporta un atropello múltiple con varios heridos

Varias personas resultaron heridas hoy al impactar un taxi contra un grupo de peatones en el este de Boston (Massachusetts, noreste de EEUU), en un suceso que las autoridades están investigando como un posible accidente.

Los informes preliminares del suceso apuntan a que hay “varios peatones con heridas de gravedad diversa”, según informó la Policía Estatal de Massachusetts en su cuenta oficial de Twitter.

Según una fuente anónima citada por el diario local The Boston Globe, los heridos pueden ser al menos nueve y los investigadores estarían centrándose en un posible error del conductor del vehículo como probable causa del incidente, mientras que otra fuente consultada por el rotativo dijo que no parecía un acto terrorista.

La Policía está interrogando al conductor del vehículo, un hombre de 56 años que sigue en la zona del suceso, de acuerdo con el rotativo, mientras que los heridos están siendo trasladados a hospitales del área.

En desarrollo…

UPDATE: Law enforcement sources say crash in Boston is being investigated as an accident, @jeffpeguescbs reports https://t.co/qv9ETTKrTL pic.twitter.com/AhcvmXlu68

— CBS News (@CBSNews) July 3, 2017