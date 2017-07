¿Conviene ahora comenzar a cotizar viajes para el Mundial de Rusia 2018?

Todos esperábamos un resultado distinto, sin embargo, la Roja no logró el objetivo de salir campeón de la Copa Confederaciones. Pese a ello, y como indica una conocida “maldición” quien gana este trofeo no es campeón del mundial, por lo que los chilenos no pierden el entusiasmo y existe el interés por viajar a Rusia, pese a que Chile aún no está clasificado.

“En Despegar ya hemos visto que las personas están cotizando este destino para el próximo año, en vista a una nueva versión de la Copa del Mundo. Si bien no hay reservas aún, calculamos que será un fenómeno hacia fin de año”, comenta Dirk Zandee, country manager de esta agencia de viajes.

Eso sí, la oferta tampoco está clara aún porque, por ejemplo, “los hoteles aún están evaluando sus tarifas debido a las altas demanda por el Mundial”, explica Claudia González, jefe de destino de Cocha, aunque coincide en que “han aumentado las solicitudes y las consultas”.

Independiente de la entrada para los eventuales partidos que pueda jugar Chile, hay que tener en consideración el alto costo que significa sólo llegar allá. “Hoy puedes encontrar un pasaje a Santiago-Madrid para junio 2018 por cerca de $700.000 pesos y luego, un vuelo en línea low cost de Madrid a Rusia por cerca de $200.000 pesos. Si a eso le sumas un hotel 3 estrellas por 7 noches, el viaje se puede calcular hoy en Despegar por cerca de $1.200.000 por persona”, apunta Zandee.

Entonces qué conviene ¿ahorrar para comprar después o comprar ahora pasajes y estadía? Sergio Tricio, gerente general de Ruvix y experto en finanzas personales, sostiene que “hay varios análisis y estudios que mencionan que con aproximadamente 6 meses de anticipación al viaje se obtienen los mejores precios de los pasajes”. Respecto de la estadía afirma que”la demanda por alojamientos aumentará exponencialmente para el mundial, por lo tanto es importante cotizar y reservar con anticipación”.

Esperar y ahorrar o comprar ahora con crédito

Como se mencionó anteriormente y como lo sabrán los propios hinchas que viajaron para apoyar a la selección en la Confederaciones, el viaje no es barato. Este evento estaría considerado dentro de un gusto importante o unas vacaciones, que son generalmente gastos esporádicos importantes que las personas no planifican”, subraya Tricio.

A juicio del experto, no sería necesario recurrir al endeudamiento si se planifica bien. Primero, puede considerar ahorrar un porcentaje del ingreso mensual, “dinero que se podría acumular en un fondo mutuo de bajo riesgo o en la cuenta 2 de la AFP, en el Fondo E que es menos riesgoso. De esa forma se acumula dinero que se evita tocar y además se obtiene una pequeña rentabilidad en el período que se esté juntando el dinero”.

Ahora bien, si quiere dejar todo listo antes no alcanza a reunir dinero. En este caso, al considerar el ítem alojamiento, Tricio comenta que hay sitios que permiten hacer reservas y pagar luego al momento de viajar, “sin la necesidad de tener que pagar con anticipación, lo que permite planificar de mejor manera los gastos del viaje”.

Caso distinto es el ticket aéreo, gasto que sí se debe pagar al momento de reservar un asiento en el avión. Para ello, “el uso de tarjetas de crédito y aprovechar algunas promociones de pago en cuotas sin interés, puede ser una muy buena forma de pagar los pasajes con anticipación y sin un costo financiero importante”, afirma.

Así, siendo ordenado, puede ahorrarse bastantes pesos con el plazo que aún hay, pero si le llegara a faltar algo de dinero, “financiar con un pequeño crédito de consumo para seguir pagando después del término del mundial”, es lo más recomendable sostiene el asesor financiero.

En tanto, para gastar en tierras rusas se requieren de comprar divisas como dólares o euros. Para esto, anticiparse puede ser apresurado, aunque Tricio apunta a que “una buena alternativa en este caso, es ahorrar en un fondo mutuo de renta fija que invierta en dólares, de esa forma, si el dólar subiera mucho en el tiempo, se habría logrado una rentabilidad que compensa esa alza”.