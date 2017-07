Piñera a periodista de CNN por compra de Parque Tantauco: "Usted está muy mal informado"

Un tenso intercambio de palabras se generó entre el candidato Sebastián Piñera y el periodista Fernando del Rincón en el programa “Conclusiones” de CNN en Español. El episodio se desarrolló cuando el profesional le preguntó por video conferencia sobre la compra del Parque Tantauco a través de sociedades off shore.

El ex Presidente comenzó a hablar de que este era una “esfuerzo” de su familia para preservar la flora y fauna del lugar. “Es un proyecto que no tiene fines de lucro, que está abierto a todo el mundo (…)”, expuso.

Al no conseguir una respuesta el periodista le rebatió diciendo que “todo eso lo sé y lo que no me respondió fue si la compra, y perdóneme lo tan informado que estoy que le pregunto y no me responde, si la compra se hizo a través de una off shore. Porque el tema de la compra a través una off shore está implicado a ahorrar mucho dinero de impuestos. Esa es la respuesta que estaba buscando”.

“Sabe Fernando, usted está muy mal informado, se lo tengo que decir con respeto”, dijo molesto el ex Jefe de Estado. Y añadió que “se compró de acuerdo a la ley chilena, se informó a las autoridades chilenas. Se han pagado todos los impuestos que corresponden. Y por tanto usted está haciendo unas afirmaciones e insinuaciones que no son verdad”.

A lo que el Del Rincón le objetó “con todo respeto como usted me dice que estoy desinformado, yo le digo que ninguna insinuación”. Piñera comenzó a interrumpir visiblemente exaltado al presentador de CNN en Español acusándolo de hablar de una “evasión de impuestos” que “no es verdad”.

“Yo nunca dije eso”, indicó el periodista y argumentó que “lo que yo dije fue que de haber sido así como dice ese artículo se ahorraría muchos impuestos. Nadie nunca habló de evasión de impuestos”.

La carta presidencial de la derecha afirmó que “en este caso el parque fue comprado. No hay ninguna reducción en el pago de impuestos”. “El artículo en el cual basa sus preguntas creo yo que es muy mal informado y tal vez tendencioso”, enfatizó.

Al final del programa, el presentador hizo las paces con el ex Mandatario y señaló que “si en algún momento sintió una insinuación, no fue mi intención”. Junto con esto le pidió que se estrecharan las manos virtualmente a lo que el ex Mandatario accedió.