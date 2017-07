Polémica por gobernador que cierra una playa en Nueva Jersey para después ir a bañarse sólo en ella

El gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, ha desatado una ola de críticas, hasta de su vicegobernadora, por tomar el sol de forma privada en una playa pública que estaba cerrada por problemas presupuestarios.

Christie fue uno de los precandidatos presidenciales republicanos para los comicios de noviembre y jugó un papel clave en la primera etapa de la transición presidencial que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, aunque sus vínculos se han ido enfriando con el tiempo.

Unas fotos difundidas el domingo en las que aparece sentado cómodamente en una silla playera, acompañado de algunos familiares y amigos, despertaron una ola de críticas porque esa playa, dentro de un parque estatal, estaba cerrada al público general.

Chris Christie & guests enjoying NJ beach — after he ordered state beaches closed to the public over a budget fight https://t.co/aD3pkhT4vF pic.twitter.com/JkAh31BG08 — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) July 2, 2017

Christie está atravesando problemas en el poder legislativo de su estado porque no le aprueban el presupuesto, y hoy se cumple el tercer día de suspensión de las actividades de los funcionarios públicos a causa de ese problema financiero.

Lejos de parecer preocupado por el tema, Christie fue retratado disfrutando el domingo de una jornada de sol, con la playa sólo para él y sus familiares, mientras cerca de allí otra playa sí abierta al público estaba repleta de bañistas.

No optics of Chris Christie are ever good, but these optics are exceedingly bad. pic.twitter.com/mrQRTu93PR — TDPattillo (@TDPattillo) July 3, 2017



La publicación de las fotos ha generado en las últimas horas una oleada de críticas en las redes sociales de ciudadanos comunes, políticos rivales y hasta de personas del más estrecho círculo del gobernador.

Sure, @ChrisChristie. Let's shut down NJ during one of the busiest tourist weekends. Thanks from all of us at the Shore. #njshutdown pic.twitter.com/FSi3KzsXNG — Brigid Fitch (@Brigid_Fitch) July 1, 2017

"Damn, man, I'm governor! Could you shut up for a second" – Chris Christie to NJ citizen, March 2012. pic.twitter.com/lNeO1UnKDc — Joshua Zeitz (@JoshuaMZeitz) July 2, 2017

“Es algo más allá de las palabras”, tuiteó hoy la vicegobernadora de Nueva Jersey, Kim Guadagno, quien está buscando reemplazar a su jefe en los próximos comicios del estado.

“Si yo fuera gobernadora, desde luego no estaría sentada en la playa mientras los contribuyentes no tienen acceso a las playas del estado”, agregó Guadagno, que al igual que a Christie le quedan seis meses de mandato.

Aparentemente inmune a estas críticas, Christie salió hoy al paso en declaraciones a la cadena Fox diciendo que, como gobernador, tiene derecho a disfrutar de sus residencias oficiales, una de ellas frente a la playa en la que fue fotografiado.

Y recordó que el lunes pasado dijo que, “pasara lo que pasara”, iba a pasar el fin de semana con su familia y amigos el último fin de semana en la residencia oficial situada en la playa del parque estatal Island Beach.

El mismo Christie había ordenado el cierre de los servicios del estado que no fueran esenciales, incluyendo los parques y las playas públicas, por el pulso que mantiene con el poder legislativo en la negociación para el nuevo presupuesto.

Esa decisión, por supuesto, permitió a Christie que se asoleara el domingo con familiares y amigos en una playa pública cerrada y sin que nadie más le molestara.