Reunión entre Piñera y Ossandón se realizaría la próxima semana

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, indicó que durante la noche del martes llamó senador Manuel José Ossandón, su contendiente en primarias, para definir una fecha para discutir los pasos a seguir tras el fin de los comicios y el posible apoyo del legislador.

En el marco de una cena de agradecimiento a sus colaboradores, el empresario aseguró que se contactó con el ex alcalde de Puente Alto y establecieron que sería la próxima semana la esperada reunión, luego del viaje de descanso que realizará el ex Presidente fuera del país.

“Mi actitud, voluntad y espíritu es integrar a todos los que somos parte de Chile Vamos. Para noviembre debemos construir una gran mayoría de chilenos que se acerquen al centro político”, enfatizó el ex Mandatario al ser consultado por integrar al senador en su comando.

Durante la tarde del martes, Ossandón había reiterado que necesita una reunión con el abanderado de la oposición, afirmando que “personalmente no he recibido ninguna llamada de él, he recibido mensajes de parte de gente de su comando, pero como yo lo llamé a él para felicitarlo. Si quiere hablar conmigo, feliz que me llame, yo me voy a juntar y después de que hable con él, cara a cara, diré lo que voy a hacer”.

Asimismo, el legislador aseguró que “Yo no puedo ser soberbio y decir que soy dueño de la gente que vota por mí. Nadie es dueño, pero lo que yo vaya a hacer como persona, pasa por una conversación cara a cara con el ex Presidente”.

Disputa Ossandón-Piñera

Cabe recordar que Ossandón acusó al “piñerismo” de una operación política, luego de que la periodista Pilar Molina acusara al parlamentario de pedir dinero para su hermana a través de facturas falsas a un empresario mientras era alcalde de Paine, durante el debate radial de la derecha.

Posteriormente en el debate televisado, los en ese entonces precandidatos comenzaron nuevamente a interpelarse mutuamente. Mientras Piñera le decía al ex edil de Puente Alto que “se le nota la cara con barro porque anda permanentemente con odio”, el legislador sacó a colación el caso del Banco de Talca y le dijo al ex Jefe de Estado que “no te declararon reo por lindo”.

Luego de estos episodios la derecha busca unificar a sus figuras políticas, para traspasar los votos del senador al candidato de Chile Vamos y llegar unidos como bloque a las elecciones presidenciales.