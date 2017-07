Funcionarios drásticos tras rechazo a Sename II: "Esta gente privilegia sus cargos políticos por sobre los niños"

“Haber estado un año en una comisión con participación de distintas instancias y que el informe no se apruebe, es reírse de la gente”, así de drástica fue la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, Alicia del Basto, con relación a la desaprobación en la Camara de Diputados de las conclusiones que arrojó la Comisión Investigadora Sename II.

De acuerdo a la funcionaria, es “inaceptable que no existan responsabilidades políticas” sobre lo ocurrido en el Sename. “Ellos denostan a los funcionarios, pero son incapaces de asumir responsabilidades políticas por las condiciones en que han llevado al servicio en estos treinta años”, señaló.

Con relación al rol que cumplió el Gobierno en la desaprobación casi unánime que obtuvo el informe por parte del oficialismo, Del Basto es clara en considerar que esto fue parte de un “blanqueamiento político”.

“Ellos sólo quieren blindar a la ex ministra Javiera Blanco. Si ella es declarada con responsabilidades inexcusables, es lógico que debe salir del Consejo de Defensa del Estado. Pero ella es muy amiga de la Presidenta Michelle Bachelet. A Marcela Labraña (DC) -ex directora nacional- también, va a ser candidata a diputada. No puede estar imputada en una comisión investigadora, es un blanqueamiento político”, cuestionó.

Candidatos oficialistas aprueban rechazo

La principal carta a La Moneda de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, respaldó -en entrevista con Radio Concierto- el rechazo al informe de la Comisión Investigadora Sename II, al considerar que el documento de 535 páginas se “centra mucho en responsabilizar a Blanco”.

Por su parte, la abanderada DC, Carolina Goic, descartó que existiera un blindaje hacia la ex ministra y cuestionó a Chile Vamos por sus emplazamientos. “Están sacando ventaja política del tema y desde el lado del Gobierno no entrando al tema de fondo”, indicó.

En tanto, el candidato y ex Presidente, Sebastián Piñera, cuestionó la decisión de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, y repudió la influencia del Gobierno en el rechazo, al considerar “imposible” que se priorice “proteger u ocultar sus graves negligencias y errores (…) y blindar a sus personeros responsables por encima de lo que debe ser el interés de cualquier Gobierno bien intencionado”.

En paralelo a los dimes y diretes que ha provocado el rechazo al informe, este miércoles el Senado despachó a la Cámara la iniciativa que crea la Subsecretaría de la Niñez.

El proyecto crea esta institución, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la cual estará a cargo de coordinar a los servicios encargados de las políticas públicas relacionadas a la protección de la infancia.